Світлодіодні світильники для торгових приміщень — види, особливості, вимоги

На торгове освітлення крім прямої його функції покладено і маркетингові завдання. Воно має стимулювати відвідувачів щось купити. Торгові світильники не повинні бути надто яскравими чи тьмяними, щоб не викликати у клієнтів неприємні відчуття. М'яке рівномірне світло та грамотні акценти здатні покращити самопочуття відвідувачів та підтримати їх настрій для шопінгу. Найкраще для цих цілей використовувати торгове світло LED.

Світлодіодні світильники для торгових приміщень використовуються в таких місцях:

магазини, бутіки;

ТЦ та ТРЦ;

виставкові зали;

склади та підсобки;

торгові острівці;

полиці, стелажі, вітрини;

окремі товари;

підприємства комунального харчування.

Особливу роль в освітленні торгових залів грає світлотехніка з спрямованим світлом. Вона використовується для акцентування уваги на товарах, їх вигідній презентації та привернення уваги покупців. При проектуванні важливо, щоб лампи були правильно підібрані за колірною температурою. Також освітлення торгової точки має поєднуватися з інтер'єром та тематикою майданчика. Наприклад, у магазині смартфонів навряд чи будуть доречні світильники під старовину, а в магазині дитячих товарів не дуже доречні лофтові моделі освітлювальних пристроїв. У просторих супермаркетах зазвичай використовуються світильники, що вбудовуються для стелі типу Армстронг, а в елітних бутиках популярні екстравагантні моделі преміальних брендів.

При виборі освітлення до торгового залу слід враховувати такі аспекти:

архітектурна особливість торгового майданчика, його розташування;

площа приміщення;

специфіка товарів;

наявність природного освітлення та ін.

Цікаво, що для ювелірних прикрас краще використовувати холодне світло, щоб підкреслити їхню презентабельність, а для продуктів харчування — тепле, для пробудження апетиту від соковитого та свіжого вигляду.

Норми освітлення торгових центрів та магазинів

Світлодіодний світильник для торгових приміщень повинен відповідати тим самим нормативам, що й лампи розжарювання та люмінесцентні лампочки. Ключовим фактором підбору світильників є рівень горизонтального освітлення, що вимірюється в люксах (лк).

Світлодіодне освітлення відрізняється залежно від місця застосування:

500 лк — основний зал супермаркету та гіпермаркету;

400 лк — приміщення невеликих магазинів, у яких передбачено самообслуговування;

300 лк — торгові майданчики без самообслуговування, кабіни для примірки, каси в магазинах та супермаркетах;

200 лк — зали магазинів будівельних матеріалів та інших непродовольчих товарів.

Норми проектування штучного освітлення у торгових залах набагато ширші і передбачають опрацювання дуже великої кількості параметрів. Торгове освітлення магазинів та інших майданчиків для продажу необхідно передбачити на етапі проектування будівлі.

Види освітлення для торгових центрів та магазинів

У магазинах, ТЦ, складах, гіпермаркетах найчастіше використовують стельове освітлення. Однак для приміщень, в яких дуже велика висота стель, потрібне нижнє підсвічування певних зон. Для забезпечення належного рівня освітлення використовуються такі види освітлювального обладнання:

підвісні світлодіодні світильники на тросах для торгових приміщень;

трекінгові системи;

лінійне світло, що монтується в одну безперервну лінію великої протяжності;

круглі, прямокутні та лінійні вбудовані світильники;

освітлення з підвищеним рівнем волого- та пилозахисту- використовуються для супермаркетів.

На окрему увагу заслуговує освітлення вітрин, так як воно прямо впливає на інтерес покупців і бажання зробити покупку. Світильники розміщують у вітрині або біля неї, спрямовуючи світло на товар. Освітлення торгових вітрин має бути яскравішим, ніж загальне світло, щоб правильно розставити акценти.

Світлодіодне освітлення для торгових майданчиків є пріоритетним, так як воно заощаджує 60-70% витрат на електрику, служить довше за інші типи без втрати яскравості, не вимагає специфічного обслуговування і при цьому вартість ламп цілком прийнятна.

Правильно підібране світло забезпечить безпеку співробітників та клієнтів, а також вирішення маркетингових завдань та збільшення чистого прибутку.