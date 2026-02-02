Світовий банк виділить Україні до $40 млн на підтримку енергосектору
Світовий банк спрямує до $40 млн на відновлення енергосистеми України. Кошти будуть використані для закупівлі критично важливого обладнання для національної енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України - міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Міненерго.
Зазначається, що Шмигаль та керівна директорка Світового банку з питань операційної діяльності Анна Б’єрде домовилися про подальшу підтримку українського енергетичного сектору.
За словами Шмигаля, оприлюдненими у соцмережі X, Світовий банк планує спрямувати до $40 млн для НЕК ''Укренерго''. Кошти підуть на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення та стабільної роботи енергосистеми в умовах воєнних загроз.
Раніше міжнародні партнери також підтвердили намір надати Україні додаткову допомогу для подолання енергетичної кризи, зокрема понад 6 тисяч одиниць енергетичного обладнання.
Зокрема, Україна вже отримала першу партію енергетичного обладнання від Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки.
Також сьогодні ЮНІСЕФ передав Україні ще 42 потужні генератори.