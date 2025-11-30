Сибіга похвалив рішення президента польського президента не зустрічатися з Орбаном

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга схвалив рішення президента Польщі Кароля Навроцького не зустрічатися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це він написав на соцплатформі X.

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач зазначив, що Навроцький вирішив обмежити свій візит до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі і не зустрічатися з угорським прем’єром.

Разом з президентами Чехії, Словаччини та Угорщини він обговорить питання безпеки та співпраці в Центральноєвропейському регіоні.

Сибіга зазначив, що це “справді хороше рішення”.

“Воно демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент. Дякую, Польще”, – підкреслив очільник українського МЗС.