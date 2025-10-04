Сибіга закликав створити "європейський повітряний щит" після атаки рф на енергетику України

Сибіга зазначив, що під час цього удару росіяни використали 60 дронів та 35 ракет.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на масштабний обстріл енергетичної інфраструктури, який здійснила росія у Харківській та Полтавській областях 2 жовтня. За його словами, це була найбільша атака на українські газовидобувані об'єкти з початку війни.

Про це міністр написав на своїй сторінці у соцмережі X.

"росія знову намагається використати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу. Цей злочин підпадає під статтю II (c) Конвенції про геноцид. Ми закликаємо міжнародне співтовариство діяти рішуче. Україна потребує додаткової протиповітряної оборони для захисту своєї енергетичної мережі, а також засобів дальньої дії для знищення російських засобів терору", - наголосив дипломат.

За словами міністра, Україна також потребує термінової енергетичної допомоги, а саме додаткових обсягів енергоресурсів, аби допомогти Україні пережити четверту зиму під час повномасштабної війни рф.

"Перш за все, настав час створити спільний європейський повітряний щит - Україна та європейські партнери разом. Ми можемо разом протистояти російським загрозам, незалежно від того, де вони виникають, чи то російські удари по українській енергетичній системі, чи то порушення повітряного простору в країнах Балтії та Північної Європи, Польщі, Румунії та решті Центральної Європи. Жодна країна не повинна самостійно протистояти російським дронам і ракетам, і ми можемо забезпечити спільний захист, якщо об'єднаємо сили", - запевнив Сибіга.