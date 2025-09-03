Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Сибіга заявив, що росія ігнорує мирні зусилля Трампа та продовжує війну проти України

03 вересня 2025, 11:07
Сибіга заявив, що росія ігнорує мирні зусилля Трампа та продовжує війну проти України
джерело МЗС України / Telegram
Як зазначив Сибіга, протягом пів року Трамп "витратив багато часу і зусиль, щоб наблизити мир".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росія не виявляє жодного бажання припинити розв’язану проти України війну й ігнорує мирні зусилля президента США Дональда Трампа.

Про це український міністр написав в Х.

Як зазначив Сибіга, протягом пів року Трамп "витратив багато часу і зусиль, щоб наблизити мир".

"У відповідь від російського міністра закордонних справ він отримав лише новий набір старих ультиматумів", – наголосив очільник МЗС України.

Він навів фрагмент заяви російського міністра закордонних справ Сергєя Лаврова, в якій той каже, що для досягнення стійкого миру мають бути визнані та оформлені в міжнародно-правовий спосіб "нові територіальні реалії", тобто включення до російської конституції Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

"росія не змінила своїх агресивних цілей і не виявляє жодних ознак готовності до конструктивних переговорів. Навпаки, її ультиматуми стають дедалі божевільнішими", – підкреслив Сибіга.

За його словами, це є доказом того, що "апетит агресора лише зростає, коли він не стикається з тиском і силою".

"Натомість настав час завдати російській військовій машині удару у вигляді нових суворих санкцій і протверезити москву", – резюмував він.

