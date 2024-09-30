Тайвань оголосив повну боєготовність через дії Китаю

КНР вкотре запускало ракети в сусідніх регіонах.

Острів Тайвань, який Пекін вважає своєю територією, уважно стежить за китайськими військовими навчаннями і зважує на регулярну військову активність КНР.

Міністерство оборони Тайваню оголосило стан бойової готовності після фіксації "кількох хвиль" ракетних пусків у глибині Китаю.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Численні хвилі запуску ракет" Китаєм відбулися у регіонах Внутрішньої Монголії, Ганьсу, Цінхай та Сіньцзян, що розташовані щонайменше за 2000 км від острова.

"Тайванські збройні сили постійно відстежують відповідний розвиток подій, а сили протиповітряної оборони підтримують високий рівень пильності й посилили свою бойову готовність", - оголосила у заяві тайванського відомства.

Міноборони Китаю не відповіло на дзвінки Тайваня з проханням прокоментувати ситуацію.

"Тайвань, який Китай вважає своєю територією, уважно стежить за китайськими військовими навчаннями, зважаючи на військову активність Пекіна навколо острова, але лише зрідка оприлюднює деталі того, що відбувається всередині КНР", - пише агенство.

Після поразки в 1940-х роках у громадянській війні комуністам, тодішній лідер китайської партії "Гоміньдан" і група його однопартійців втікли з країни на острів Тайвань, де сформували свій уряд. Відтоді острівна держава де-факто здобула статус незалежної країни. Але попередні та нинішній комуністичний уряд Китаю вважає Тайвань своєю територією.