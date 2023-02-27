Тайвань виділив мільйони доларів Україні для відновлення інфраструктури

Йдеться про гуманітарну допомогу у розмірі 1,8 мільярда нових тайванських доларів (56 мільйонів доларів США).

Уряд Тайваню має намір виділити Україні великий пакет фінансової допомоги на суму 1,8 млрд. нових тайванських доларів. Це 56 мільйонів доларів США.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Тайваню.

Гроші будуть спрямовані на відновлення об'єктів цивільної та критичної інфраструктури: лікарень, шкіл, церков, об'єктів електроенергетики, водопостачання, мостів та транспорту.

"Тайвань продовжуватиме працювати у тісній співпраці зі США, європейськими країнами та іншими країнами-однодумцями, щоб позбавити Україну від лих війни, відновити мир і процвітання в країні та спільно підтримувати мир та стабільність", – підсумували в МЗС.

Там також наголосили, що з початку вторгнення рф уряд Тайваню передав загалом 27 тонн медичних препаратів і понад 700 тонн гуманітарної допомоги.