Темпи російського наступу в Україні зростають четвертий місяць поспіль – The Telegraph

Їм також вдалось наростити інтенсивність повітряних атак.

Армія рф прискорює темпи просування в Україні вже четвертий місяць поспіль і водночас нарощує удари безпілотниками та ракетами.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

росія продовжує нарощувати темпи наступу в Україні, утримуючи високу динаміку вже четвертий місяць поспіль. Крім того, вона завдає ударів безпілотниками та ракетами з найбільшою інтенсивністю з початку повномасштабної війни. , пише видання із посиланням на дані ISW та AFP.

За липень російські війська просунулися на 275 квадратних миль (близько 712 км²), тоді як українські сили повернули лише 30 миль (78 км²). Для порівняння: у червні РФ захопила 195 миль, у квітні - 146, у березні - 92.

На сході росія формує принаймні чотири виступи, зокрема навколо Покровська та Костянтинівки, щоб оточити ключові логістичні вузли. Аналітик Майкл Кофман зазначає, що хоч ситуація загрозлива, лінія фронту не перебуває під ризиком повного прориву.

Одночасно з цим Москва нарощує повітряні атаки. У липні російські війська випустили по Україні понад 6297 дронів далекого радіуса дії, що стало рекордом з початку вторгнення та на 16% більше, ніж у червні. Також зафіксовано запуск 198 ракет - це другий найвищий показник цього року.

Тільки днями після прямого влучення російської ракети у будинок кількість загиблих через удар по Києву зросла до 31.