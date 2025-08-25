The Guardian: Залужний відкинув спроби оточення Трампа використати його проти Зеленського

Джерела кажуть, що посол відмовився від конфронтації із Офісом президента загалом, хоча його намагають стимулювати до політичної активності.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний у березні відмовився виходити на контакт із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який після гучної суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі намагався знайти альтернативу чинному українському президенту.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела, наближені до генерала.

За даними видання, команда Венса намагалася організувати розмову із Залужним уже через три дні після конфлікту у Вашингтоні, використовуючи дипломатичні та неформальні канали. Проте посол, попередньо проконсультувавшись із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, відхилив цю пропозицію.

Журналісти відзначають, що невдовзі після інциденту Залужний публічно продемонстрував підтримку Зеленському: він зустрів президента у лондонському аеропорту перед його зустріччю з британським прем’єром Кіром Стармером і виклав у соцмережах фото рукостискання. За словами джерела, це був свідомий сигнал єдності:

"Для Залужного підтримка команди Трампа проти власного президента не була варіантом. Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними".

The Guardian наголошує, що попри лояльність до влади, популярність Залужного залишається високою. Він уникає публічних заяв про політичні амбіції та відхиляє більшість інтерв’ю, але в українському посольстві у Лондоні постійно з’являються "політичні паломники" — депутати, активісти, бізнесмени й навіть колишній радник Трампа Пол Манафорт, який пропонував свої послуги для можливої виборчої кампанії. Залужний відмовився від його пропозиції.

Офіційний Київ також намагається зберігати генерала в орбіті влади. За даними джерел, під час візиту до Лондона Андрій Єрмак пропонував Залужному офіційно приєднатися до політичної команди Зеленського, але той відмовився, пообіцявши при цьому не критикувати президента під час війни та не створювати йому політичних несподіванок.

Попри це, всередині України та за кордоном Залужного розглядають як одного з небагатьох можливих конкурентів Зеленському у майбутніх виборах. Опитування показують, що він може скласти серйозну конкуренцію чинному главі держави.

Однак сам генерал, за словами близьких до нього осіб, "надто обережний", аби починати політичну боротьбу під час війни. Він вважає, що головне завдання зараз — оборона країни, а не виборчі кампанії.

"Я не вірю в битву двох З. Це було б катастрофою для країни. Він може балотуватися лише тоді, якщо Зеленський сам вирішить піти у відставку", — сказав один із співрозмовників видання.