ПОЛІТИКА

The Telegraph: кремль повернувся до початкових вимог щодо України

06 вересня 2025, 12:07
The Telegraph: кремль повернувся до початкових вимог щодо України
Фото: Reuters
Аналітики вважають, що змусити москву скоротити свої вимоги можливо лише за допомогою масштабних санкцій, однак нині Вашингтон не має достатніх важелів.

Попри дипломатичні зусилля європейських союзників і гучні обіцянки президента США Дональда Трампа, переговорний процес навколо війни в Україні зайшов у глухий кут. кремль повернувся до своїх початкових вимог: Україна має відмовитися від близько 130 тисяч квадратних кілометрів території та фактично погодитися на статус васальної держави.

Про це пише The Telegraph.

росія заявила про анексію п’яти українських областей, хоча Збройні сили України контролюють щонайменше 13 тисяч квадратних кілометрів у чотирьох із них, включно з обласними центрами Херсон і Запоріжжя. За інформацією американських чиновників, кремль начебто готовий поступитися і не наполягати на передачі цих міст, але вимагає ще близько 6 тисяч квадратних миль Донеччини й Луганщини, де нині проживає близько 250 тисяч людей.

"Жоден український лідер не може погодитися на такі умови, особливо враховуючи стратегічне значення цих територій", – цитує видання експертів.

Західний тиск і роль Трампа

Аналітики вважають, що змусити москву скоротити свої вимоги можливо лише за допомогою масштабних санкцій, однак нині Вашингтон не має достатніх важелів.

"Навряд чи хтось вірить, що Трамп може чинити реальний тиск на путіна. Він робить гучні заяви, але не демонструє готовності йти на жорсткі кроки", – зазначає The Telegraph.

Зброя для України надходить зі США, проте переважно на комерційних умовах. Це, за словами видання, дає Вашингтону додатковий вплив на Київ і водночас змушує Україну шукати альтернативні джерела підтримки.

Гарантії безпеки без конкретики

Єдиною помітною зміною стало те, що Трамп висловив готовність обговорювати гарантії безпеки для України після завершення війни. Водночас залишається невідомим, чи йдеться про реальне зобов’язання, подібне до статті 5 НАТО, чи лише про "розмиті обіцянки".

Перспективи

Лінія фронту фактично не змінилася з січня. путін продовжує наполягати на передачі територій, які його армія навіть не контролює, а США уникають максимального тиску на кремль.

"Єдиний висновок полягає в тому, що найкривавіша війна в Європі за останні 80 років триватиме, а останні вісім місяців виявилися сповненими галасу без реального результату", – підсумовує The Telegraph.

війнаокупаціяпереговориДональд Трампгарантії безпеки Українісанкціі проти росіїВладімір Путін

