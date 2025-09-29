Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

The Telegraph: Захід досі не використав головний козир у підтримці України

29 вересня 2025, 14:16
The Telegraph: Захід досі не використав головний козир у підтримці України
Стоп росія
Захід тримає заморожені російські активи - за оцінками, приблизно на ~230 млрд євро.

У ніч на 28 вересня росія знову обрушила на Україну сотні дронів і ракет, що стало регулярним явищем, яке лише посилилося після зустрічі президента США Дональда Трампа і кремлівського диктатора владіміра путіна на Алясці в серпні.

російський диктатор випробовує не тільки стійкість України, а й рішучість НАТО, Європи та США продовжувати надавати військову допомогу і вводити санкції. Президент Трамп намагався умилостивити путіна сумішшю улесливих слів і обіцянок, які він не міг виконати.

Про це пише The Telegraph.

Незабаром Трамп посилив санкції проти країн, які допомагають російській військовій машині, наприклад Індії, що купує у москви дешеву нафту. А на нещодавній сесії ООН у Нью-Йорку він, по суті, зняв із себе відповідальність за це, заявивши, що врегулювати ситуацію надто складно, і лише побажавши Україні удачі в її боротьбі, пишуть журналісти.

Однак у союзників України є "одна карта", яку вони поки що не розіграли і як і раніше дивно неохоче роблять цього. Захід тримає заморожені російські активи - за оцінками, приблизно на ~230 млрд євро - які можна було б використовувати або безпосередньо для фінансування військових зусиль України, або як забезпечення кредиту на закупівлю озброєнь, щоб відбити удар по росії.

Лише зовсім недавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко змінив колишню політику своєї країни і закликав колег по ЄС застосувати заморожені активи на користь України. За його словами, це могло б розблокувати кредит у 140 млрд євро для Києва і показати "стійкість" у протистоянні російській агресії.

Кредит був би повернутий після того, як росія компенсує Україні збитки, завдані війною.

"Нічний удар по Києву та інших містах - швидше ознака російської відчайдушності, ніж сили. Україна успішно б'є по ворожих нафтопереробних заводах. Пора дати їй фінансову зброю, яка може виявитися вирішальною", - пише The Telegraph.

війнаООНВладімір ПутінДональд ТрампЄвросоюззаморожені активи рф

