росіяни масовано атакували Київ та область ракетами й дронами: є загиблі

Уламки пошкодили будинки в кількох районах

У ніч проти 28 вересня російські війська вдарили по Києву та області дронами й ракетами.

Так, за даними КМВА, у Дарницькому районі уламки дронів впали на припарковані авто та на проїжджу частину. У Святошинському — уламки БпЛА впали на двоповерхову нежитлову будівлю, внаслідок чого постраждала 1 людина.

У Солом’янському районі через атаку частково зруйнована 5-поверхівка. Там виникла пожежа, одна людина зазнала поранення. На інших локаціях зафіксували пошкодження нежитлової будівлі та падіння уламків на територію приватного домоволодіння.

У Голосіївському районі уламки дронів впали на двох локаціях в приватному секторі. Попередньо без потерпілих. У Дніпровському — зафіксовано падіння уламків БпЛА на припарковані авто.

Віталій Кличко повідомив, що станом на 07:10 відомо про 5 постраждалих у столиці. Їх всіх госпіталізували.

Крім того, росіяни атакували й Київську область. Так, у Фастівському районі поранень зазнали 5 людей, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Усі постраждалі — працівники одного з підприємств хлібозаводу. Всю необхідну медичну допомогу їм надають на місці. Пожежу, яку виникла на території вже ліквідували.