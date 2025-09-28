Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росіяни масовано атакували Київ та область ракетами й дронами: є загиблі

28 вересня 2025, 09:15
Фото: Telegram / Микола Калашник / Київська ОВА
Уламки пошкодили будинки в кількох районах
У ніч проти 28 вересня російські війська вдарили по Києву та області дронами й ракетами. 
 
Про наслідки атаки на Київ повідомили начальник Київської МВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.
 
Так, за даними КМВА, у Дарницькому районі уламки дронів впали на припарковані авто та на проїжджу частину. У Святошинському — уламки БпЛА впали на двоповерхову нежитлову будівлю, внаслідок чого постраждала 1 людина.
 
У Солом’янському районі через атаку частково зруйнована 5-поверхівка. Там виникла пожежа, одна людина зазнала поранення. На інших локаціях зафіксували пошкодження нежитлової будівлі та падіння уламків на територію приватного домоволодіння.
 
У Голосіївському районі уламки дронів впали на двох локаціях в приватному секторі. Попередньо без потерпілих. У Дніпровському — зафіксовано падіння уламків БпЛА на припарковані авто.
 
Віталій Кличко повідомив, що станом на 07:10 відомо про 5 постраждалих у столиці. Їх всіх госпіталізували.
 
Крім того, росіяни атакували й Київську область. Так, у Фастівському районі поранень зазнали 5 людей, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
 
Усі постраждалі — працівники одного з підприємств хлібозаводу. Всю необхідну медичну допомогу їм надають на місці. Пожежу, яку виникла на території вже ліквідували.
 
Також наслідки російського удару фіксували у Білій Церкві, де виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. У місті також пошкоджено 6 автомобілів.
 
Попередньо дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці.
 
Станом на 8.00 ранку стало відомо, що поранень зазнали шестеро людей.
 
"Уже шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. П'ятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці", - зазначив міський голова.
 
Станом на 8.45 стало відомо про 2-х загиблих. 
 
"Разом по Києву станом на зараз підтверджено 10 поранених, щонайменше 2 загиблих. Дані, ймовірно, не остаточні", - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
 
За словами Ткаченка, у Соломʼянському районі деблоковано тіло жіночої статі, попередньо - 12-річна дівчинка.
 
За його даними, у Києві зафіксовано понад 15 локацій із пошкодженнями. Зазнали руйнувань дитячий садок та інтитут кардіології. 
 
Державна служба з надзвичаних ситуацій у Telegram уточнила, що двоє людей загинули саме в інституті кардіології. Дитина загинула внаслідок удару по п'ятиповерхівці в Солом'янському районі. 
 
О 9.17 Ткаченко написав, що кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох осіб. 
 

 

війна в Україніатака дронівросія окупанти

