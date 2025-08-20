Тіньові танкери Ірану та росії забезпечили багатомільярдні поставки нафти до Китаю – FT

Зазначається, що схема, яку використовує москва, працювала ще до антиросійських нафтових санкцій.

У 2019 році Іран через швейцарських адвокатів та панамські офшори створив тіньову інфраструктуру для продажу нафти у Китай. Згодом до неї долучилися росія та Венесуела.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times і некомерційної дослідницькою групи C4ADS.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди, яка ненадовго послабила санкції в обмін на обмеження Іраном своїх ядерних амбіцій. Наступного року він скасував тимчасові винятки, які дозволяли восьми країнам, включаючи Китай, продовжувати купувати іранську нафту, не боячись американських санкцій.

Навесні 2019 року Іран розпочав створення офшорних компанії для зареєстрованого в Панамі товарного брокера Ocean Glory Giant.

Ocean Glory хотіла оформити морські іпотеки — у цьому випадкe фіксовану заставу, забезпечена судном, а не звичайний кредит на його придбання — на окремі нафтові танкери, щоб вони слугували гарантією для угод із китайськими покупцями. Якщо Ocean Glory не отримала б оплату за доставлену нафту, вона могла б звернути стягнення на іпотеку й заявити права власності на судно контрагента. В даних про походження нафти вказали Ірак та Малайзію.

Загалом швейцарські авдокати підписали іпотечні кредити на понад 30 танкерів вартістю майже $1 мільярд. Розслідування стверджує, що ці судна використовували майже виключно для транспортування нафти на мільярди доларів з Ірану, Венесуели, а пізніше з росії.

Не зрозуміло, хто саме купував нафту. Кожен танкер був зареєстрований на окрему холдингову компанію в Гонконзі, Маршалових або Кайманових островах, якою керував інший підставний китайський директор, який майже не мав публічного статусу. Однак, номери телефонів та інші деталі в іпотечних документах свідчать про те, що деякі компанії мали звʼязки з китайськими фізичними та юридичними особами, проти яких США запровадили санкції під час першого терміну президентства Дональда Трампа.

Вісім компаній використовували один і той самий китайський номер телефону, який, згідно з записами, був зареєстрований на імʼя Лі. Ці звʼязки вказують на те, що багато суден є частиною того, що C4ADS описала як "одну з найбільших колекцій суден темного флоту у світі", ймовірно, контрольовану одним кінцевим бенефіціарним власником у Китаї.

З 34 морських іпотек, узгоджених між 2019 і 2023 роками, щонайменше 19 підписали у вересні або листопаді 2022 року. Саме тоді тіньовий флот почав перевозити російську нафту у відповідь на західні санкції проти росії.

Згідно з аналізом C4ADS, поки діяли іпотеки, різні судна перевезли щонайменше 130 мільйонів барелів нафти на суму приблизно $9,6 мільярда. Приблизно половина з неї походила з Ірану, близько чверті — з росії, і трохи менше 20%— з Венесуели. Майже вся вона — 93% — опинилась у Китаї.

18 липня 2025 року ЄС ввів 18-й пакет санкцій. Під обмеження потрапила нафта, "тіньовий флот" та "Північний потік".