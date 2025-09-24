Проте не виступати посередником.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що країна підтримує початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та росією і готова надати майданчик для таких зустрічей, якщо буде відповідне бажання лідерів обох держав. Водночас він підкреслив, що Казахстан не є посередником у конфлікті.

Про це Токаєв сказав у середу, 24 вересня, повідомляє TengriNews .

"Ми виступаємо за початок прямих переговорів між Україною та росією на найвищому рівні, однак для цього потрібна попередня робота задля досягнення взаєморозуміння. Казахстан не є посередником, але готовий надати "добрі послуги"як місце проведення переговорів та зустрічей на різних рівнях, якщо виникне така потреба," – заявив президент.

Він додав, що Казахстан не бачить себе посередником у цьому конфлікті і вважає, що обидві сторони здатні вести діалог на двосторонній основі.

"Українська криза дуже складна і не піддається спрощенню. З продовженням бойових дій накопичується низка питань: територіальних, історичних, національних, мовних і політичних," – наголосив Токаєв.

Президент Казахстану зазначив, що наразі територіальне питання є найголовнішим і найскладнішим, але його практичне врегулювання залишається далекою перспективою через дискусії на історичні теми, такі як спадщина Київської Русі, "територіальні подарунки" та українська державність.

"Попри це, переговори треба продовжувати," – підкреслив він.

Токаєв також наголосив, що проведення зустрічей на найвищому рівні потребує ретельної підготовки на експертному рівні з боку дипломатів і відповідних служб.

"Якщо лідери росії та України виявлять бажання приїхати до Казахстану, ми забезпечимо всі необхідні умови для успішного проведення переговорів. Проте сподіватися на практичні результати під час триваючих військових дій без перемир’я – це нереалістично," – підсумував президент.