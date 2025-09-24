Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Казахстан готовий надати майданчик для переговорів України і росії – Токаєв

24 вересня 2025, 19:28
Казахстан готовий надати майданчик для переговорів України і росії – Токаєв
Фото: Главком
Проте не виступати посередником.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що країна підтримує початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та росією і готова надати майданчик для таких зустрічей, якщо буде відповідне бажання лідерів обох держав. Водночас він підкреслив, що Казахстан не є посередником у конфлікті. 

Про це Токаєв сказав у середу, 24 вересня, повідомляє TengriNews .

"Ми виступаємо за початок прямих переговорів між Україною та росією на найвищому рівні, однак для цього потрібна попередня робота задля досягнення взаєморозуміння. Казахстан не є посередником, але готовий надати "добрі послуги"як місце проведення переговорів та зустрічей на різних рівнях, якщо виникне така потреба," – заявив президент.

Він додав, що Казахстан не бачить себе посередником у цьому конфлікті і вважає, що обидві сторони здатні вести діалог на двосторонній основі.

"Українська криза дуже складна і не піддається спрощенню. З продовженням бойових дій накопичується низка питань: територіальних, історичних, національних, мовних і політичних," – наголосив Токаєв.

Президент Казахстану зазначив, що наразі територіальне питання є найголовнішим і найскладнішим, але його практичне врегулювання залишається далекою перспективою через дискусії на історичні теми, такі як спадщина Київської Русі, "територіальні подарунки" та українська державність.

"Попри це, переговори треба продовжувати," – підкреслив він.

Токаєв також наголосив, що проведення зустрічей на найвищому рівні потребує ретельної підготовки на експертному рівні з боку дипломатів і відповідних служб.

"Якщо лідери росії та України виявлять бажання приїхати до Казахстану, ми забезпечимо всі необхідні умови для успішного проведення переговорів. Проте сподіватися на практичні результати під час триваючих військових дій без перемир’я – це нереалістично," – підсумував президент.

 

Касим-Жомарт ТокаєвРосіявійна

Останні матеріали

Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 07:46
НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється