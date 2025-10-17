Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Токіо перерахує Україні перші кошти з заморожених активів рф на початку 2026 року

17 жовтня 2025, 20:28
Токіо перерахує Україні перші кошти з заморожених активів рф на початку 2026 року
Японія стала однією з перших країн, що реалізує цю ініціативу.

Україна отримає перші надходження з доходів від заморожених активів російської федерації, розміщених у Японії, вже на початку 2026 року.

Про це повідомило Міністерство фінансів України після робочої зустрічі у Вашингтоні з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

У переговорах брали участь заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова, урядовий уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буця та старші віцепрезиденти JICA Шохеї Хара й Юко Міцуї.

"Я вдячна уряду Японії за плідну співпрацю. Із 2022 року Японія вже надала Україні 8,7 мільярда доларів бюджетної допомоги, з яких 955 мільйонів у формі грантів. Зовнішнє фінансування залишається критично важливим для стабільності країни у 2026 році та надалі", - зазначила Зикова.

У рамках домовленостей, укладених раніше цього року, Україна отримає кредит від Японії на суму понад 3 мільярди доларів. Його обслуговування і погашення здійснюватиметься за рахунок доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Ці кошти є частиною міжнародного фінансового інструменту G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), який передбачає мобілізацію близько 50 мільярдів доларів США для підтримки України в умовах війни.

 
Японіяактиви рф

Останні матеріали

Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Політика
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 16:29
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється