Токіо перерахує Україні перші кошти з заморожених активів рф на початку 2026 року

Японія стала однією з перших країн, що реалізує цю ініціативу.

Україна отримає перші надходження з доходів від заморожених активів російської федерації, розміщених у Японії, вже на початку 2026 року.

Про це повідомило Міністерство фінансів України після робочої зустрічі у Вашингтоні з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

У переговорах брали участь заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова, урядовий уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буця та старші віцепрезиденти JICA Шохеї Хара й Юко Міцуї.

"Я вдячна уряду Японії за плідну співпрацю. Із 2022 року Японія вже надала Україні 8,7 мільярда доларів бюджетної допомоги, з яких 955 мільйонів у формі грантів. Зовнішнє фінансування залишається критично важливим для стабільності країни у 2026 році та надалі", - зазначила Зикова.

У рамках домовленостей, укладених раніше цього року, Україна отримає кредит від Японії на суму понад 3 мільярди доларів. Його обслуговування і погашення здійснюватиметься за рахунок доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Ці кошти є частиною міжнародного фінансового інструменту G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), який передбачає мобілізацію близько 50 мільярдів доларів США для підтримки України в умовах війни.