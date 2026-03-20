Жарт Трампа про Перл-Гарбор обурив Японію

20 березня 2026, 16:18
Дехто спрямував гнів на японську премʼєрку.

Японських вчених, політиків та коментаторів вразив жарт президента США Дональда Трампа про Перл-Гарбор, який пролунав під час вчорашньої зустрічі з премʼєркою Японії Санае Такаїчі в Білому домі. Хтось критикував Трампа, а дехто спрямував гнів на Такаїчі.

Про це пишуть у The New York Times.

Напередодні Трамп зробив жартівливу заяву, відповідаючи на питання японського журналіста про те, чому він не повідомив Японію та союзників заздалегідь про напад на Іран. 

"Ми хотіли сюрпризу. Хто краще знає про сюрприз, ніж Японія, так? Чому ви не розповіли мені про Перл-Гарбор, га? Правильно?", — казав Трамп, поруч з яким сиділа Такаїчі.

Частина представників Японії кажуть, що Трамп не повинен був так легковажно відроджувати болісний розділ Другої світової війни, але дехто каже, що Такаїчі мала б висловитись після недоречного жарту. Зазначається, що японці також занепокоєні тим, що це може зашкодити відносинам між Японією та Сполученими Штатами. 

"[Коментар показав] неприємну сторону президента Трампа. Йому зовсім байдуже, що поруч із ним сидить прем'єр-міністр Японії", — каже Тору Тамаґава, коментатор телеканалу TV Asahi.

На думку Ізуру Макіхара, професора японської політики в Токійському університеті, більшість японців проігнорують цей жарт, вважаючи його черговим недоречним коментарем Трампа. Але, продовжив він, цього "категорично не слід говорити".

"Він може почати говорити щось на кшталт: "У Хіросімі та Нагасакі все було добре, чи не так?" Японці не можуть цього прийняти", — наголосив професор.

Японці неоднозначно сприймають напад на Перл-Гарбор 7 грудня 1941 року. Деякі націоналісти та старші покоління японців досі захищають атаку як необхідну відповідь на дипломатичні залякування з боку Сполучених Штатів, називаючи війну неминучою. У повоєнний час, коли Японія офіційно прийняла пацифізм, критика нападу була більшою. Серед молодих японців інтерес до тих подій менший. 

Такаїчі під час візиту наполегливо працювала, щоб сподобатись Трампу. Вона зазнала критики вдома за те, що нічого не сказала про жарт, а також за свої спроби завоювати прихильність президента США. На вечері вона похвалила зовнішність Трампа, а раніше того ж дня вона сказала йому: "Я твердо вірю, що тільки ти, Дональде, можеш досягти миру в усьому світі".

"Хоча деякі лестощі — це нормально, якщо їх перебільшити, вони зрештою відштовхують глядачів", — вважає Хітоші Танака, колишній дипломат.

Прем'єр-міністр та її офіс не прокоментували епізод. Дехто сказав, що співчуває Такаічі.

Останні матеріали

Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Політика
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
