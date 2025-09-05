Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп анонсував нову розмову з путіним

05 вересня 2025, 08:33
Трамп анонсував нову розмову з путіним
Господар Білого дому вчергове нагадав, що зупинив сім війн, одна з яких тривала 31 рік
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з головами технологічних компаній заявив, що після спілкування з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер найближчим часом планує поговорити з російським диктатором путіним, з яким у нього "хороший діалог".
 
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
 
Господар Білого дому вчергове нагадав, що зупинив "сім війн, одна з яких тривала 31 рік з 10 мільйонами жертв, інша тривала 34 роки, а ще одна - 37 років". Трамп не уточнив, які саме конфлікти він має на увазі.
 
За словами республіканця, російсько-українська війна мала стати "найлегшою через мої стосунки з путіним та Україною, але виявилася найскладнішою". При цьому Трамп переконаний, що "ми все вирішимо і все владнаємо".
