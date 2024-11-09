Трамп формує зовнішню політику США ще до вступу на посаду – Bloomberg

Особливо "яскраво" це стосується Ізраїлю та війни рф проти України.

Новообраний президент США республіканець Дональд Трамп вступить на посаду лише через два місяці, але він уже формує політику США у двох основних гарячих точках: щодо Ізраїлю та війни рф проти України.

Про це пише Bloomberg.

Телефонні дзвінки лідерам країн, а також очікувана розмова з російським диктатором владіміром путіним свідчать про те, що перемога Трампа на виборах — і можливість того, що він буде просувати серйозні зміни в політиці, відлунює в Ізраїлі, Україні й далеко за їхніми межами.

За словами колишнього чиновника першої адміністрації Трампа, який говорив на умовах анонімності, новообраний президент отримає швидкі переваги завдяки сприйняттю того, що буде жорсткішим, ніж його попередник. Противники США можуть змінити свою поведінку заздалегідь: когось стримує загроза відплати з боку Штатів, тоді як інші прагнуть використати важелі впливу, які в них ще залишилися, до того, як американський президент-демократ Джо Байден залишить посаду.

Найбільш гостро все це відчувається в Україні. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв ”зупинити війну”. ЗМІ писали, що мільярдер та союзник Трампа Ілон Маск брав участь у розмові Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським цього тижня. Маск раніше виступав за припинення війни шляхом переговорів, в яких Україна мала б відмовитися від частини своєї території.

"Обрання Трампа змінило українську риторику і планування в їхніх поглядах на переговори", - каже аналітик Atlantic Council Шелбі Магід.

Перехідний період до інавгурації нового лідера США завжди турбулентний, особливо коли до влади приходить президент з іншої партії. Цього року все ще більш “екстремально”, враховуючи, що Трамп переконаний у необхідності відкинути політику Байдена.

Це певною мірою "скувало" адміністрацію Байдена. За кілька тижнів до виборів американські чиновники й зовнішні спостерігачі визнали, що низка ключових зовнішньополітичних пріоритетів, по суті, перебували в стані очікування, оскільки як противники, так і союзники США чекали, хто стане 47-м американським президентом.

Представники адміністрації Байдена публічно оголосили про намір продовжувати зовнішню політику президента.

Зеленський, вітаючи Трампа з обранням, висловив надію на співпрацю для досягнення “миру через силу”, додавши, що Україна зацікавлена в розвитку взаємовигідного політичного та економічного співробітництва, яке піде на користь обом сторонам.

На нещодавній зустрічі з європейськими лідерами Зеленський заявив, що поступки з боку Києва були б неприйнятними для України й означали б “самогубство” для всієї Європи, наголосивши на важливості справедливого завершення війни.

Путін також привітав Трампа з перемогою на виборах і заявив, що готовий провести переговори з новим американським лідером.

Країною, чий лідер може найбільше виграти від повернення Трампа, є Ізраїль. Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу вважається давнім союзником Трампа і мав напружені відносини з Байденом, коли США наполягали на припиненні війни в Газі. Трамп уже натякав, що залишить Ізраїлю свободу дій у питанні ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Сам факт результату виборів у США є обнадійливим для низки країн, які готувалися до будь-якого результату, але не могли або не хотіли рухатися вперед, не знаючи, хто очолить Штати і в якому напрямку буде рухатися Вашингтон.

"У його поведінці (Трампа - ред.) глибоко вкорінене бажання вивести всіх із рівноваги. Всі наші європейські союзники особливо відчайдушно намагаються зафіксувати все, що можуть зафіксувати", - сказав про Трампа Джон Альтерман з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Хоча перемога кандидата від демократів Камали Гарріс могла б спонукати Нетаньягу піти на деякі поступки напередодні інавгурації нового президента США, повернення Трампа дає ізраїльському прем'єру більше можливостей.

Нетаньягу вважає, що Трамп більше поділяє його погляди на ключові питання, такі як Іран, але й це може мати свої межі, каже Джонатан Панікофф з Atlantic Council.

"Будь-хто, хто думає, що перший термін адміністрації Трампа стане остаточним політичним відображенням того, що буде в майбутньому, насправді має бути обережним", - додав Панікофф.