Трамп встановив дедлайн для Хамас до 5 жовтня

Трамп підкреслив, що Хамас протягом багатьох років "був безжальною і насильницькою загрозою" на Близькому Сході.

Хамас має погодитися на американський мирний план до 18:00 неділі за вашингтонським часом. Якщо цього не станеться, на бойовиків "обрушиться пекло".

Про це заявив президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Трамп підкреслив, що Хамас протягом багатьох років "був безжальною і насильницькою загрозою" на Близькому Сході. Через дії бойовиків 7 жовтня в Ізраїлі загинули немовлята, жінки, діти, люди похилого віку і не тільки.

У відповідь на такий напад понад 25 000 терористів уже було ліквідовано.

"Більшість з тих, що залишилися, оточені і військовим чином спіймані в пастку, чекаючи лише мого наказу "вперед", щоб їхні життя були швидко припинені. Що стосується решти, ми знаємо, де ви і хто ви, і вас буде виявлено і вбито", - додав президент.

Він закликав палестинців негайно покинути район активних бойових дій і вирушити в безпечніші частини Сектора Гази. Трамп пообіцяв надати таким людям допомогу.

"На щастя для Хамас, їм буде надано останній шанс! Великі, могутні і дуже багаті держави Близького Сходу і сусідніх регіонів, разом зі США, за підтримки Ізраїлю погодилися на мир... Звільніть заручників, усіх, включно з тілами загиблих, зараз! Угода з Хамас має бути досягнута до неділі до 18:00 за часом Вашингтона (01:00 27 вересня за київським часом - ред.)", - додав президент.

Американський лідер наголосив, що якщо угоди не буде досягнуто, на Хамас "обрушиться пекло, небачене раніше".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп минулого тижня під час візиту до Вашингтона прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху презентував мирний план щодо Сектора Гази.