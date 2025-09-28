Трамп представив план завершення війни в Газі
28 вересня 2025, 17:23
Стали відомі ключові пункти документу
США обіцяють зупинити анексію Західного берега Ізраїлем та контролювати виконання домовленостей.
Про це повідомляє телеканал Al Hadath.
Згідно з документом план президента США Дональда Трампа також передбачає:
- Припинення вогню та звільнення заручників: негайне припинення бойових дій, звільнення заручників протягом 48 годин.
- Роззброєння Хамас: знищення наступальної зброї; амністія для бойовиків, які відмовляться від насильства; безпечний виїзд за кордон для інших.
- Гуманітарна допомога та відновлення: очолювані США зусилля з відбудови інфраструктури, лікарень і житла; розподіл допомоги під контролем ООН та інших нейтральних структур.
- Тимчасове управління: управління Газою здійснюватимуть "кваліфіковані палестинці" під міжнародним наглядом до проведення реформ Палестинської автономії.
- Міжнародні сили безпеки: арабські та міжнародні війська забезпечуватимуть безпеку Гази, поки Ізраїль поступово відводитиме свої війська.
- Обмін полоненими: Ізраїль звільнить палестинських в’язнів після звільнення заручників.
- Шлях до палестинської державності: майбутні переговори можуть розглядати питання створення палестинської держави, але лише після реформ та відновлення.