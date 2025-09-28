Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп представив план завершення війни в Газі

28 вересня 2025, 17:23
Трамп представив план завершення війни в Газі
Стали відомі ключові пункти документу
США обіцяють зупинити анексію Західного берега Ізраїлем та контролювати виконання домовленостей.
 
Про це повідомляє телеканал Al Hadath.
 
Згідно з документом план президента США Дональда Трампа також передбачає:
 
  • Припинення вогню та звільнення заручників: негайне припинення бойових дій, звільнення заручників протягом 48 годин.
  • Роззброєння Хамас: знищення наступальної зброї; амністія для бойовиків, які відмовляться від насильства; безпечний виїзд за кордон для інших.
  • Гуманітарна допомога та відновлення: очолювані США зусилля з відбудови інфраструктури, лікарень і житла; розподіл допомоги під контролем ООН та інших нейтральних структур.
  • Тимчасове управління: управління Газою здійснюватимуть "кваліфіковані палестинці" під міжнародним наглядом до проведення реформ Палестинської автономії.
  • Міжнародні сили безпеки: арабські та міжнародні війська забезпечуватимуть безпеку Гази, поки Ізраїль поступово відводитиме свої війська.
  • Обмін полоненими: Ізраїль звільнить палестинських в’язнів після звільнення заручників.
  • Шлях до палестинської державності: майбутні переговори можуть розглядати питання створення палестинської держави, але лише після реформ та відновлення.
