Трамп має 49% підтримки серед зареєстрованих виборців проти 46% у Гарріс – опитування CNN

Демократку підтримують 95% тих, хто раніше заявив, що підтримує Байдена, тоді як республіканець зберігає підтримку трохи менше 92% своїх попередніх прихильників.

Дональд Трамп має 49% підтримки серед зареєстрованих виборців у всіх регіонах США проти 46% у Камали Гарріс, розрив між ними – в рамках похибки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення телеканалу CNN.

Опитування показало, що виборці підтримують як рішення Байдена піти у відставку, так і його вибір залишитися на посаді до кінця свого терміну.

Загалом 87% опитаних заявили, що вони схвалюють рішення Байдена завершити свою виборчу кампанію, зокрема 90% опитаних виборців демократів, 88% незалежних і 85% республіканців. При цьому 70% – включаючи більшість за різними партійними лініями – кажуть, що він повинен залишатися на посаді президента до кінця свого терміну.

Гарріс підтримують 95% тих, хто раніше заявив, що підтримує Байдена, тоді як Трамп зберігає підтримку трохи менше 92% своїх попередніх прихильників. Ті, хто раніше говорив, що не підтримає ні Байдена, ні Трампа, тепер розділилися: 30% проголосували б за Гарріс та 27% – за Трампа, а решта заявили, що вони б проголосували за когось іншого або відмовилися б від участі в цьогорічних виборах.

50% тих, хто підтримує Гарріс кажуть, що їхні голоси більше за неї, аніж проти Трампа. Це різка зміна в порівнянні з динамікою перегонів Байден-Трамп: у червневому опитуванні CNN лише 37% опитаних сказали, що голосують саме за Байдена, а не проти Трампа.

Перехід у бік позитивної підтримки Гарріс серед її прихильників походить від груп, які зазвичай голосують за демократів, але вважалися проблемними точками для кампанії Байдена. Серед прихильників Гарріс молодших 45 років 43% кажуть, що їхні голоси більше підтримують її, ніж проти Трампа, порівняно з 28% виборців Байдена в цій віковій групі. Серед кольорових виборців, які підтримують Гарріс, 57% кажуть, що вони більше голосують за неї, ніж проти Трампа, порівняно з 48% серед кольорових виборців Байдена в червні. І 54% жінок, які підтримують Харріс, кажуть, що вони голосують за її підтримку, порівняно з 43% жінок, які підтримують Байдена, які сказали те саме в червні.

Приблизно три чверті прихильників Трампа (74%) кажуть, що вони голосують за те, щоб висловити підтримку йому, а не в якості опозиції до кандидата демократів. Це збільшення позитивної підтримки його в порівнянні з червневим опитуванням CNN (66%), яке відбулося перед замахом на життя Трампа та Національним з’їздом Республіканської партії.

Опитування також показує, що підтримка Трампа серед найстійкіших груп залишається стабільною, навіть попри зміну опонента: 67% білих виборців без вищої освіти підтримують його. Також Трампа підтримує 53% чоловіків. 50% жінок підтримують Гарріс, 45% – Трампа.

Серед виборців віком до 35 років 47% підтримують Гарріс, 43% – Трампа. 78% темношкірих виборці підтримують Гаррісі і 15% – Трампа. Раніше 70% з них підтримували Байдена і 23% – Трампа. Серед іспаномовних виборців Байден поступався Трампу в попередніх опитуваннях 50% проти 41%; ті самі виборці тепер розділилися приблизно порівну: 47% за Гарріс проти 45% за Трампа.

Незалежні виборці, які в попередніх опитуваннях більше підтримували Трампа – 47% проти 37% Байдена, тепер дещо змістилися убік Гарріс: 46% – за Трампа проти 43% за чинну віцепрезидентку.

При цьому виборці Демократичної партії та виборці, що прихильні до демократів, сильно розділилися щодо питання, чи повинен наступний кандидат продовжувати політику Байдена (53%) чи вести країну в новому напрямку (47%). Бажання нового напрямку здебільшого висловлюють молоді та кольорові виборці.

Опитування CNN було проведено 22-23 липня серед випадкової національної вибірки з 1631 зареєстрованого виборця, які брали участь в опитуваннях CNN у квітні або червні та спочатку були відібрані з групи ймовірностей. Похибка опитування – 3%.