Президент США Дональд Трамп під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку різко розкритикував організацію за "порожні слова, які не зупиняють війни". За його словами, реальні дії, а не декларації, є єдиним способом досягнення миру.

"Я завершив сім війн, про які говорили, що їх не можна закінчити: Індія, Пакистан, Ізраїль, Іран, Єгипет, Вірменія, Азербайджан. Гинули тисячі людей… Дуже шкода, що доводиться займатися цим мені, а не ООН", — наголосив Трамп.

Американський президент підкреслив, що організація не реалізує свій потенціал, а США рятують мільйони життів, зупиняючи війни, при цьому не отримуючи належного визнання. Він також звернув увагу на ситуацію з енергетичною залежністю Європи від росії.

"Закупівля європейськими країнами російських енергоносіїв — невиправдана і ганебна. Країни НАТО все ще фінансують війну проти самих себе", — заявив Трамп, закликавши негайно припинити закупівлі енергоносіїв у росії.

Президент США також висловив занепокоєння щодо конфлікту в Секторі Гази та дій бойовиків Хамас. За його словами, терористи відкидають мирні пропозиції та утримують заручників, а деякі країни намагаються визнати Палестину, що Трамп вважає "надто великою нагородою для терористів".

"Війну в Секторі Гази потрібно зупинити негайно. Світ має об’єднатися під одним посилом: звільніть заручників", — підкреслив він.

Таким чином, Трамп поєднав критику ООН, заклик до європейських країн припинити фінансування війни через енергоресурси росії та вимогу до міжнародної спільноти негайно реагувати на конфлікт у Газі.