Трамп наказав ВМС відкривати вогонь в Ормузькій протоці

Трамп розпорядився відкривати вогонь по будь-якому судну, яке займається встановленням мін у протоці.

Президент США Дональд Трамп різко посилив тиск на Іран, наказавши військово-морським силам діяти жорстко в Ормузькій протоці. Вашингтон фактично запровадив морську блокаду, розраховуючи змусити Тегеран повернутися до переговорного столу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп розпорядився відкривати вогонь по будь-якому судну, яке займається встановленням мін у протоці. Рішення було ухвалено після перехоплення двох нафтових супертанкерів, що намагалися обійти обмеження на заходження до іранських портів.

"У мене є весь час світу, а в Ірану – ні. Час спливає!", – написав Трамп у своєму дописі на Truth Social.

Стратегічна мета Білого дому – скоротити експорт іранської нафти, позбавивши Тегеран ключових валютних надходжень і змусивши його піти на поступки. Прихильники Трампа вважають, що блокада може зупинити видобуток нафти в Ірані вже за два тижні. Аналітики JPMorgan більш стримані – на їхню думку, для досягнення такого ефекту США знадобиться близько місяця.

Частина суден, пов'язаних з Іраном, вже змінила маршрут і відмовилася від проходу через протоку. Втім, деякі танкери продовжують рух, що, за даними компаній з відстеження суден, може дозволити Тегерану довше витримувати тиск.

Паралельно Ізраїль і Ліван розглядають можливість продовження режиму припинення вогню ще на три тижні.