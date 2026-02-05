Трамп не виключив нових авіаударів США по Ірану

Трамп наголосив, що у разі відновлення ядерної діяльності США готові знову застосувати силу.

Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран може намагатися відновити свою ядерну програму після авіаударів США та Ізраїлю, завданих минулого року.

Про це він розповів телеканалу NBC News.

Глава Білого дому, який у червні віддав наказ про удари по іранських ядерних об’єктах, не виключив можливості нових військових дій з боку США.

На запитання журналіста, чи варто верховному лідеру Ірану "турбуватися", Трамп відповів, що йому "слід дуже турбуватися", додавши, що Тегеран наразі веде переговори з Вашингтоном.