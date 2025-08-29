Трамп нібито пропонував розгорнути китайських миротворців в Україні – FT

рамп запропонував звернутися до Китаю з проханням розмістити миротворців уздовж 1300-кілометрової лінії фронту в межах потенційного мирного врегулювання з росією.

Президент США Дональд Трамп нібито запропонував задіяти китайські війська як миротворчий контингент в Україні після завершення повномасштабної агресії росії.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотири поінформовані джерела.

За даними видання, під час зустрічі з європейськими лідерами у Білому домі минулого тижня Трамп запропонував звернутися до Китаю з проханням розмістити миротворців уздовж 1300-кілометрової лінії фронту в межах потенційного мирного врегулювання з росією.

Втім, високопосадовець адміністрації США у коментарі журналістам назвав цю інформацію неправдивою. За його словами, "жодних обговорень щодо китайських миротворців" на зустрічі не відбувалося.

Як зазначає FT, президент росії владімір путін під час переговорів із Трампом 15 серпня висловлював готовність розглядати гарантії безпеки для України й називав Китай серед можливих учасників такої домовленості.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що не бачить КНР серед потенційних гарантів безпеки. Офіційний Пекін також спростовував повідомлення про готовність брати участь у можливій миротворчій місії в Україні.