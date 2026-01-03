Трамп особисто обирає мармур для нового бального залу в Білому домі – CNN

, Трамп відвідав компанію-імпортера каменю, розташовану неподалік його резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 2 січня, особисто оглянув зразки каменю, які планують використати для будівництва нового бального залу в Білому домі.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, Трамп відвідав компанію-імпортера каменю, розташовану неподалік його резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида. Під час візиту президент підбирав мармур і онікс, які мають бути використані для реалізації масштабного проєкту реконструкції.

У Білому домі зазначили, що закупівлю матеріалів та оплату будівельних робіт планують здійснити за кошти самого Трампа або приватних донорів. Раніше президент заявляв, що готовий витратити на зведення бального залу близько 400 мільйонів доларів, хоча висловлював сподівання, що остаточна вартість проєкту буде меншою.

Наразі адміністрація президента працює над оформленням необхідних дозволів та погоджень, пов’язаних із реконструкцією. Початок будівельних робіт запланований на весну 2026 року, а завершення зведення бального залу очікується до середини 2028 року.

Раніше Трамп зазначав, що новий бальний зал зможе використовуватися, зокрема, для проведення майбутніх інавгурацій. За його словами, проведення таких заходів у Капітолії часто ускладнюється питаннями безпеки та погодними умовами.

Як писав Bloomberg, вартість проєкту неодноразово переглядали: початкові оцінки становили близько 200 мільйонів доларів, але з часом сума зросла до нинішніх 400 мільйонів. Також збільшилися й масштаби реконструкції — якщо спочатку Трамп запевняв, що нове будівництво не зашкодить існуючим спорудам, то згодом було знесено Східне крило Білого дому.