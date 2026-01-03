Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп особисто обирає мармур для нового бального залу в Білому домі – CNN

03 січня 2026, 10:59
Трамп особисто обирає мармур для нового бального залу в Білому домі – CNN
Фото: twitter.com/robertarampton
, Трамп відвідав компанію-імпортера каменю, розташовану неподалік його резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 2 січня, особисто оглянув зразки каменю, які планують використати для будівництва нового бального залу в Білому домі.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, Трамп відвідав компанію-імпортера каменю, розташовану неподалік його резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида. Під час візиту президент підбирав мармур і онікс, які мають бути використані для реалізації масштабного проєкту реконструкції.

У Білому домі зазначили, що закупівлю матеріалів та оплату будівельних робіт планують здійснити за кошти самого Трампа або приватних донорів. Раніше президент заявляв, що готовий витратити на зведення бального залу близько 400 мільйонів доларів, хоча висловлював сподівання, що остаточна вартість проєкту буде меншою.

Наразі адміністрація президента працює над оформленням необхідних дозволів та погоджень, пов’язаних із реконструкцією. Початок будівельних робіт запланований на весну 2026 року, а завершення зведення бального залу очікується до середини 2028 року.

Раніше Трамп зазначав, що новий бальний зал зможе використовуватися, зокрема, для проведення майбутніх інавгурацій. За його словами, проведення таких заходів у Капітолії часто ускладнюється питаннями безпеки та погодними умовами.

Як писав Bloomberg, вартість проєкту неодноразово переглядали: початкові оцінки становили близько 200 мільйонів доларів, але з часом сума зросла до нинішніх 400 мільйонів. Також збільшилися й масштаби реконструкції — якщо спочатку Трамп запевняв, що нове будівництво не зашкодить існуючим спорудам, то згодом було знесено Східне крило Білого дому.

СШАДональд Трампбілий дім

Останні матеріали

2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється