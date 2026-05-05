Трамп оцінив тривалість війни з Іраном у 2–3 тижні
Президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт з Іраном може тривати ще два або три тижні, і ухилився від відповіді щодо того, чи діє перемир’я між сторонами.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ABC News.
Трамп заявив, що США переможуть у будь-якому разі – або через укладення угоди, або військовим шляхом.
Він також стверджує, що американські сили вже досягли переваги в конфлікті, не наводячи підтверджених деталей.
Коментуючи ситуацію, президент сказав, що не може підтвердити порушення перемир’я і закликав дочекатися розвитку подій.
Водночас Трамп припустив, що ціни на нафту можуть суттєво зрости на тлі ескалації, а також заявив, що США нібито контролюють Ормузьку протоку в межах військової операції.
Попри це розвідка США каже, що удари не зупинили ядерну програму Ірану.