Трамп підтвердив зустріч представників США та Ірану в Катарі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американська сторона проведе зустріч із представниками Ірану. Переговори мають відбутися 30 червня у столиці Катару – Досі.

"Іран попросив про зустріч. Вона відбудеться завтра в Досі!" – написав Трамп.

До цього джерела Reuters розповіли, що Іран і Сполучені Штати домовилися припинити бойові дії в Перській затоці й відновити переговори щодо руху суден в Ормузькій протоці. Співрозмовник агентства розповів, що "технічні переговори планують продовжити з усіх питань меморандуму про взаєморозуміння".

Нагадаємо, що 14 червня США та Іран досягли мирної угоди. Вона передбачає зняття Сполученими Штатами блокади портів Ірану, тоді як Тегеран має дозволити прохід нафтових танкерів Ормузькою протокою, рух через яку був порушений після ударів США та Ізраїлю 28 лютого. 18 червня президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння. У Білому домі наголосили, що "наступні 60 днів будуть. Вже 21 червня країни провели перший раунд перемовин у Швейцарії та узгодили дорожню карту, за якою протягом 60 днів мають досягти остаточної мирної угоди. Зокрема, США зняли санкції з іранської нафти на два місяці. Натомість Тегеран зобовʼязався відкрити Ормузьку протоку.

Втім, минулого тижня безпілотник атакував комерційне судно під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці. CBS News із посиланням на неназваного американського посадовця писало, що танкер атакував іранський КВІР. Тоді Трамп звинуватив Іран у порушенні угоди про припинення вогню. Згодом Сполучені Штати вдарили по іранських військових об’єктах. У Центральному командуванні відзвітували про удари по іранських сховищах ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних станціях. Потім в Ірані заявили, що атакували безпілотниками й ракетами військові об’єкти США в Кувейті та Бахрейні, і запевнили: будь-які майбутні атаки з боку американців, незалежно від їхнього масштабу, викличуть "нищівну відповідь".