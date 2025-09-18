Трамп планує агресивні економічні кроки проти росії у найближчі місяці – The Guardian

Трамп віддає перевагу економічним методам тиску на путіна.

Крістофер Радді, генеральний директор американської новинної організації Newsmax і друг президента США, передбачив, що Трамп незабаром посилить свою позицію щодо росії.

Про це інформує The Guardian.

"Президент Трамп не проти України, як дехто може думати, і він значно змінив свою позицію. Я думаю, що в найближчі тижні та місяці ми побачимо набагато агресивніші дії", – сказав Радді.

Він також визнав, що Трамп не підтримує ідею відправки американських військ на бойові дії.

"Я думаю, що президент дуже неохоче погоджується вводити війська на землю. Це ніяк не пов'язано з Україною. Йому просто не подобається ставити американські війська під загрозу. Він не любить фізичних зіткнень. Час від часу він може проводити такі кінетичні удари, як ви бачили в Ірані, але це все ще не справжнє розгортання американських військ із великим ризиком для них", – зазначив генеральний директор Newsmax.

Замість цього Трамп розглядає це як "економічну битву", додав Радді.

"Він наполягає на [зниженні цін на нафту]. Він хоче санкцій. Він хоче, щоб країни НАТО припинили купувати російську нафту. Тож він, як бізнесмен, розглядає це як економічну війну", – зауважив неофіційний радник президента США.

Коли його запитали про ставлення Трампа до путіна, Радді сказав, що Трамп вважає його "поганим хлопцем, хоча публічно цього не говорить". Спершу він думав, що варто спробувати розташувати путіна до себе. Але тепер Трамп, за словами радника, дійшов висновку, що це "не спрацює".

"путін ні з ким не спілкується і не веде переговорів з жодним американським президентом — він неохочий і нічого не робить. Трамп спробував встановити дружні стосунки, бути надмірно щедрим і добрим. Він реально вірив, що це спрацює. І тепер, схоже, приходить до висновку, що цього не станеться, і тому посилює розмови про тарифи та вторинні санкції проти Індії та Китаю", – підсумував Радді.