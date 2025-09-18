Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп планує агресивні економічні кроки проти росії у найближчі місяці – The Guardian

18 вересня 2025, 14:37
Трамп планує агресивні економічні кроки проти росії у найближчі місяці – The Guardian
Трамп віддає перевагу економічним методам тиску на путіна.

Крістофер Радді, генеральний директор американської новинної організації Newsmax і друг президента США, передбачив, що Трамп незабаром посилить свою позицію щодо росії.

Про це інформує The Guardian.

"Президент Трамп не проти України, як дехто може думати, і він значно змінив свою позицію. Я думаю, що в найближчі тижні та місяці ми побачимо набагато агресивніші дії", – сказав Радді.

Він також визнав, що Трамп не підтримує ідею відправки американських військ на бойові дії.

"Я думаю, що президент дуже неохоче погоджується вводити війська на землю. Це ніяк не пов'язано з Україною. Йому просто не подобається ставити американські війська під загрозу. Він не любить фізичних зіткнень. Час від часу він може проводити такі кінетичні удари, як ви бачили в Ірані, але це все ще не справжнє розгортання американських військ із великим ризиком для них", – зазначив генеральний директор Newsmax.

Замість цього Трамп розглядає це як "економічну битву", додав Радді.

"Він наполягає на [зниженні цін на нафту]. Він хоче санкцій. Він хоче, щоб країни НАТО припинили купувати російську нафту. Тож він, як бізнесмен, розглядає це як економічну війну", – зауважив неофіційний радник президента США.

Коли його запитали про ставлення Трампа до путіна, Радді сказав, що Трамп вважає його "поганим хлопцем, хоча публічно цього не говорить". Спершу він думав, що варто спробувати розташувати путіна до себе. Але тепер Трамп, за словами радника, дійшов висновку, що це "не спрацює".

"путін ні з ким не спілкується і не веде переговорів з жодним американським президентом — він неохочий і нічого не робить. Трамп спробував встановити дружні стосунки, бути надмірно щедрим і добрим. Він реально вірив, що це спрацює. І тепер, схоже, приходить до висновку, що цього не станеться, і тому посилює розмови про тарифи та вторинні санкції проти Індії та Китаю", – підсумував Радді.

війнаВладімір ПутінсанкціїДональд Трамп

Останні матеріали

Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється