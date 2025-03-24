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США може ввести 25% мита проти всіх країн, які купують нафту і газ у Венесуели

24 березня 2025, 19:29
США може ввести 25% мита проти всіх країн, які купують нафту і газ у Венесуели
Фото: AFP
Найбільше це вплине на Китай.

Американський президент Дональд Трамп оголосив, що введе 25% мита проти будь-якої країни, яка купує нафту і газ у Венесуели.

Про це глава Білого дому написав у власній соцмережі Truth Social.

"Будь-яка країна, яка купує нафту або газ у Венесуели, буде змушена платити Сполученим Штатам 25-відсотковий тариф на будь-яку торгівлю з нашою країною", - йдеться в дописі.

Він також зазначив, що всі документи будуть підписані й зареєстровані, а мито набуде чинності 2 квітня 2025 року, 

"В ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ АМЕРИКИ", – додав Трамп капслоком.

Ймовірний крок Трампа найбільше вплине на Китай, який є основним покупцем нафти у південноамериканської країни. 

Крім того, Венесуела є важливим постачальником нафти до США.

Експорт венесуельської нафти зріс до п'ятирічного максимуму в лютому, перш ніж адміністрація Трампа заявила, що змушує Chevron Corporation згорнути свою діяльність в країні до 3 квітня.

Допис Трампа послідував за спробами Chevron отримати більше часу для завершення операцій з венесуельською державною компанією Petroleos de Venezuela SA.

Два тижні тому Трамп погрожував ввести 200% тарифу на вино з ЄС.

 

СШАВенесуеламита

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