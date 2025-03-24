США може ввести 25% мита проти всіх країн, які купують нафту і газ у Венесуели
Американський президент Дональд Трамп оголосив, що введе 25% мита проти будь-якої країни, яка купує нафту і газ у Венесуели.
Про це глава Білого дому написав у власній соцмережі Truth Social.
"Будь-яка країна, яка купує нафту або газ у Венесуели, буде змушена платити Сполученим Штатам 25-відсотковий тариф на будь-яку торгівлю з нашою країною", - йдеться в дописі.
Він також зазначив, що всі документи будуть підписані й зареєстровані, а мито набуде чинності 2 квітня 2025 року,
"В ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ АМЕРИКИ", – додав Трамп капслоком.
Ймовірний крок Трампа найбільше вплине на Китай, який є основним покупцем нафти у південноамериканської країни.
Крім того, Венесуела є важливим постачальником нафти до США.
Експорт венесуельської нафти зріс до п'ятирічного максимуму в лютому, перш ніж адміністрація Трампа заявила, що змушує Chevron Corporation згорнути свою діяльність в країні до 3 квітня.
Допис Трампа послідував за спробами Chevron отримати більше часу для завершення операцій з венесуельською державною компанією Petroleos de Venezuela SA.
Два тижні тому Трамп погрожував ввести 200% тарифу на вино з ЄС.