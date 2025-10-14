Трамп планує використати "урок Гази" для завершення війни в Україні – WSJ

Американський лідер планує зосередитися на зусиллях щодо завершення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп досяг великої зовнішньополітичної перемоги, домігшись припинення бойових дій між Ізраїлем і Хамас у секторі Газа.

Як повідомляє The Wall Street Journal, після цього успіху американський лідер планує зосередитися на зусиллях щодо завершення війни в Україні.

Видання зазначає, що дипломатичний прорив у Газі дав Трампу важливий урок, який він може застосувати до українського конфлікту. Попри це, європейські й американські чиновники попереджають, що ані росія, ані Україна наразі не мають наміру змінювати свою військову стратегію. Вони також наголошують, що довгостроковий мир у Газі не гарантований.

За словами європейських дипломатів, головний висновок, який Трамп може зробити з близькосхідної угоди, зводиться до одного слова — тиск.

"Саме тиск змусив Хамас сісти за стіл переговорів, і подібного тиску на росію ми поки що не відчували", — заявив колишній посол США в ООН Курт Волкер.

Європейські посадовці підкреслюють, що посилення фінансових санкцій проти москви нині є критично важливим, оскільки російська економіка балансує на межі кризи, переходячи до моделі воєнного часу.

Аналітики не виключають, що Трамп може спробувати безпосередньо домовитися з президентом рф владіміром путіним про припинення вогню, після чого чинитиме тиск на Київ, аби той прийняв угоду.

"Цей сценарій відображає стиль Трампа — гучна, одностороння дипломатія та готовність тиснути на партнерів, навіть якщо домовленості не повністю збігаються з цілями Європи чи України", — пояснив віденський військовий експерт Франц-Штефан Гаді.

Водночас він наголосив, що наявність у росії ядерного арсеналу обмежує можливості США для тиску: «Вашингтон не хоче провокувати ескалацію».

Фактор Китаю

На відміну від близькосхідного врегулювання, ситуацію в Україні ускладнює ще один гравець — Китай. Пекін залишається ключовим союзником москви та її економічною опорою.

"США мають тісні зв’язки з державами, які допомогли зупинити війну в Газі — Катаром, Єгиптом і Туреччиною. Але з Китаєм усе інакше — це головний геополітичний суперник Вашингтона", — наголошують чиновники.

Втім, вони визнають, що Пекін міг би відіграти конструктивну роль у мирному процесі, якщо Трампу вдасться переконати китайське керівництво, що припинення війни відповідає його інтересам.

"Якщо Китай вирішить, що йому вигідно, аби росія припинила війну, і повідомить про це кремль, це матиме величезне значення", — підсумував Волкер. — "Але поки що ми до цього не дійшли".