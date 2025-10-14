Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп планує використати "урок Гази" для завершення війни в Україні – WSJ

14 жовтня 2025, 07:52
Трамп планує використати
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Американський лідер планує зосередитися на зусиллях щодо завершення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп досяг великої зовнішньополітичної перемоги, домігшись припинення бойових дій між Ізраїлем і Хамас у секторі Газа.

Як повідомляє The Wall Street Journal, після цього успіху американський лідер планує зосередитися на зусиллях щодо завершення війни в Україні.

Видання зазначає, що дипломатичний прорив у Газі дав Трампу важливий урок, який він може застосувати до українського конфлікту. Попри це, європейські й американські чиновники попереджають, що ані росія, ані Україна наразі не мають наміру змінювати свою військову стратегію. Вони також наголошують, що довгостроковий мир у Газі не гарантований.

За словами європейських дипломатів, головний висновок, який Трамп може зробити з близькосхідної угоди, зводиться до одного слова — тиск.

"Саме тиск змусив Хамас сісти за стіл переговорів, і подібного тиску на росію ми поки що не відчували", — заявив колишній посол США в ООН Курт Волкер.

Європейські посадовці підкреслюють, що посилення фінансових санкцій проти москви нині є критично важливим, оскільки російська економіка балансує на межі кризи, переходячи до моделі воєнного часу.

Аналітики не виключають, що Трамп може спробувати безпосередньо домовитися з президентом рф владіміром путіним про припинення вогню, після чого чинитиме тиск на Київ, аби той прийняв угоду.

"Цей сценарій відображає стиль Трампа — гучна, одностороння дипломатія та готовність тиснути на партнерів, навіть якщо домовленості не повністю збігаються з цілями Європи чи України", — пояснив віденський військовий експерт Франц-Штефан Гаді.

Водночас він наголосив, що наявність у росії ядерного арсеналу обмежує можливості США для тиску: «Вашингтон не хоче провокувати ескалацію».

Фактор Китаю

На відміну від близькосхідного врегулювання, ситуацію в Україні ускладнює ще один гравець — Китай. Пекін залишається ключовим союзником москви та її економічною опорою.

"США мають тісні зв’язки з державами, які допомогли зупинити війну в Газі — Катаром, Єгиптом і Туреччиною. Але з Китаєм усе інакше — це головний геополітичний суперник Вашингтона", — наголошують чиновники.

Втім, вони визнають, що Пекін міг би відіграти конструктивну роль у мирному процесі, якщо Трампу вдасться переконати китайське керівництво, що припинення війни відповідає його інтересам.

"Якщо Китай вирішить, що йому вигідно, аби росія припинила війну, і повідомить про це кремль, це матиме величезне значення", — підсумував Волкер. — "Але поки що ми до цього не дійшли".

СШАХАМАСІзраїльДональд ТрампСектор Газивійна в Україні

Останні матеріали

Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється