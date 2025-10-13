У Єгипті підписали угоду про припинення вогню в Газі

На саміті були відсутні представники Ізраїлю і Хамас.

На міжнародному саміті в Шарм-ель-Шейху лідери Єгипту, Туреччини, Катару та президент США Дональд Трамп підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Сторонами документа стали президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, емір Катару шейх Тамім бін Халіфа Аль Тані та президент США Дональд Трамп.

Підписання відбулося в понеділок, 13 жовтня, у рамках спеціального саміту, організованого Єгиптом. Загалом у заході беруть участь 19 глав держав і урядів.

Втім, ані Ізраїль, ані Хамас не брали участі в укладенні угоди. Подробиці документа наразі не оприлюднені.

Президент Трамп назвав підписання "дуже важливим кроком" і анонсував окрему публічну заяву. Після цього він має провести закриту зустріч із лідерами країн-підписантів.

Зранку 13 жовтня Трамп заявив про завершення війни на Близькому Сході.