У Єгипті підписали угоду про припинення вогню в Газі
На міжнародному саміті в Шарм-ель-Шейху лідери Єгипту, Туреччини, Катару та президент США Дональд Трамп підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази.
Про це повідомляє Al Jazeera.
Сторонами документа стали президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, емір Катару шейх Тамім бін Халіфа Аль Тані та президент США Дональд Трамп.
Підписання відбулося в понеділок, 13 жовтня, у рамках спеціального саміту, організованого Єгиптом. Загалом у заході беруть участь 19 глав держав і урядів.
Втім, ані Ізраїль, ані Хамас не брали участі в укладенні угоди. Подробиці документа наразі не оприлюднені.
Президент Трамп назвав підписання "дуже важливим кроком" і анонсував окрему публічну заяву. Після цього він має провести закриту зустріч із лідерами країн-підписантів.
Зранку 13 жовтня Трамп заявив про завершення війни на Близькому Сході.