У Єгипті підписали угоду про припинення вогню в Газі

13 жовтня 2025, 20:48
У Єгипті підписали угоду про припинення вогню в Газі
Фото: з вільного доступу
На саміті були відсутні представники Ізраїлю і Хамас.

На міжнародному саміті в Шарм-ель-Шейху лідери Єгипту, Туреччини, Катару та президент США Дональд Трамп підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази. 

Про це повідомляє Al Jazeera.

Сторонами документа стали президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, емір Катару шейх Тамім бін Халіфа Аль Тані та президент США Дональд Трамп.

Підписання відбулося в понеділок, 13 жовтня, у рамках спеціального саміту, організованого Єгиптом. Загалом у заході беруть участь 19 глав держав і урядів.

Втім, ані Ізраїль, ані Хамас не брали участі в укладенні угоди. Подробиці документа наразі не оприлюднені.

Президент Трамп назвав підписання "дуже важливим кроком" і анонсував окрему публічну заяву. Після цього він має провести закриту зустріч із лідерами країн-підписантів. 

 Зранку 13 жовтня Трамп заявив про завершення війни на Близькому Сході.

 

Ізраїль ХАМАС мир

