Трамп поки що відходить від мирних переговорів між Україною і росією – The Guardian

21 серпня 2025, 18:11
Фото: Great again
Він повідомив провідним радникам, що тристороння зустріч відбудеться після того, як спочатку зустрінуться лідери двох країн.

Президент США Дональд Трамп планує не брати безпосередньої участі в організації зустрічі між лідерами України та рф, залишивши цю ініціативу Києву та москві. 

Про це інформує газета The Guardian.

За словами посадовців, таким чином Трамп фактично відходить від прямої участі у переговорах щодо припинення війни в Україні. Наступним кроком, за задумом Трампа, має стати двостороння зустріч між Володимиром Зеленським і Володимиром путіним - без посередництва США на першому етапі.

Як зазначають джерела видання, Трамп повідомив своїм радникам, що розглядає можливість тристоронньої зустрічі, але лише після того, як український і російський лідери зустрінуться самостійно. В інтерв’ю телеканалу WABC Трамп підтвердив цю позицію:

"Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Вони зараз її організовують, і ми подивимося, що з цього вийде", - сказав експрезидент.

Один із високопоставлених представників його адміністрації охарактеризував ситуацію як "вичікувальну позицію" з боку Трампа. Водночас, за даними The Guardian, помітного прогресу в підготовці зустрічі наразі немає, а Білий дім не оприлюднив перелік можливих локацій для переговорів.

"Трамп і його команда з національної безпеки продовжують контакти з російськими та українськими посадовцями з метою організації двосторонньої зустрічі, щоб зупинити кровопролиття та покласти край війні. Публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам", - заявили у Білому домі.

 
