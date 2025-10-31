Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп пом'якшив тиск на рф щодо війни в Україні – Fox News

31 жовтня 2025, 14:20
Трамп пом'якшив тиск на рф щодо війни в Україні – Fox News
Фото: Yahoo Finanzas
Пом’якшення позиції проявилося і під час зустрічі Трампа з китайським президентом Сі Цзіньпіном.

Тон президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні значно пом’якшився останніми тижнями.

Про це повідомляє Fox News.

Якщо раніше Трамп рішуче підтримував Україну та обіцяв покласти край агресії рф, зараз його позиція стала більш стриманою, що викликає занепокоєння у європейських союзників.

Зміни проявилися після візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона: очікуваної поставки далекобійних ракет Tomahawk Україні не відбулося. Пентагон оголосив про ротацію військових із Румунії, Угорщини та Болгарії до США, що є сигналом поступового зменшення американської присутності в регіоні. Європейські чиновники попереджають, що це може надати росії додаткові можливості для посилення атак.

Пом’якшення позиції проявилося і під час зустрічі Трампа з китайським президентом Сі Цзіньпіном: США не висунули вимог обмежити закупівлі російської нафти Китаєм, а питання України піднімалося в менш нагальному тоні. Трамп заявив, що США та Китай "працюватимуть разом над Україною", але його коментарі свідчать про перехід від активної політики до більш реактивної.

Водночас Трамп запровадив санкції проти двох великих російських нафтових компаній — "Роснефть" і "Лукойл", що, на думку прихильників України, може завдати удару по військовому бюджету москви. Крім того, президент оголосив про відновлення випробувань ядерної зброї вперше з 1992 року, мотивуючи це "випробувальними програмами інших країн".

Незважаючи на заявлене прагнення США до миру "завдяки силі", останні дії адміністрації та риторика Трампа створюють неоднозначну картину, що змушує союзників гадати, яка версія його політики щодо України переважатиме в найближчому майбутньому.

війнаДональд ТрампСі Цзіньпінсанкціі проти росіїпідтримка УкраїниTomahawk

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється