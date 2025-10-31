Трамп пом'якшив тиск на рф щодо війни в Україні – Fox News

Пом’якшення позиції проявилося і під час зустрічі Трампа з китайським президентом Сі Цзіньпіном.

Тон президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні значно пом’якшився останніми тижнями.

Про це повідомляє Fox News.

Якщо раніше Трамп рішуче підтримував Україну та обіцяв покласти край агресії рф, зараз його позиція стала більш стриманою, що викликає занепокоєння у європейських союзників.

Зміни проявилися після візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона: очікуваної поставки далекобійних ракет Tomahawk Україні не відбулося. Пентагон оголосив про ротацію військових із Румунії, Угорщини та Болгарії до США, що є сигналом поступового зменшення американської присутності в регіоні. Європейські чиновники попереджають, що це може надати росії додаткові можливості для посилення атак.

Пом’якшення позиції проявилося і під час зустрічі Трампа з китайським президентом Сі Цзіньпіном: США не висунули вимог обмежити закупівлі російської нафти Китаєм, а питання України піднімалося в менш нагальному тоні. Трамп заявив, що США та Китай "працюватимуть разом над Україною", але його коментарі свідчать про перехід від активної політики до більш реактивної.

Водночас Трамп запровадив санкції проти двох великих російських нафтових компаній — "Роснефть" і "Лукойл", що, на думку прихильників України, може завдати удару по військовому бюджету москви. Крім того, президент оголосив про відновлення випробувань ядерної зброї вперше з 1992 року, мотивуючи це "випробувальними програмами інших країн".

Незважаючи на заявлене прагнення США до миру "завдяки силі", останні дії адміністрації та риторика Трампа створюють неоднозначну картину, що змушує союзників гадати, яка версія його політики щодо України переважатиме в найближчому майбутньому.