США навряд чи передадуть Україні ракети Tomahawk

Адміністрація Дональда Трампа навряд чи зможе передати Україні далекобійні ракети Tomahawk — наявні запаси вже задіяні для потреб ВМС США та інших відомств.

Про це Reuters повідомили один американський чиновник та три джерела, знайомі з підготовкою і постачанням ракет. Вони припускають, що Україні можуть надати інші крилаті ракети з меншою дальністю.

Чиновник також зазначив, що США можуть дозволити європейським союзникам купувати іншу далекобійну зброю для постачання Києву, проте Tomahawk поставляти малоймовірно.

Наприкінці вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що обговорювалася можливість передачі цих ракет за запитом Володимира Зеленського, але остаточне рішення залишалося за президентом.

Раніше спецпредставник США з питань України Кіт Келлог підтвердив, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по цілях на російській території.