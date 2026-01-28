Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Трамп попередив Іран про наслідки відмови від ядерної угоди

28 січня 2026, 15:37
Трамп попередив Іран про наслідки відмови від ядерної угоди
Фото: apnews.com
За словами Трампа, до регіону вже прямує авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати наближають до берегів Ірану потужне військово-морське угруповання, та закликав Тегеран негайно розпочати переговори щодо ядерної угоди, пригрозивши масштабним ударом у разі відмови.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, до регіону вже прямує авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln. Він наголосив, що за своєю потужністю це угруповання значно перевищує сили, які США раніше розгортали поблизу Венесуели.

"Величезна армада прямує до Ірану. Вона рухається швидко, з великою силою, ентузіазмом і цілеспрямованістю… Як і у випадку з Венесуелою, вона готова, бажає і здатна швидко виконати свою місію — зі швидкістю і насильством, якщо це буде необхідно", – написав президент США.

Трамп підкреслив, що ключовою вимогою Вашингтона залишається повна відмова Ірану від ядерних амбіцій. Він закликав іранську владу укласти "справедливу угоду", яка гарантувала б відсутність у країни ядерної зброї.

Президент США також нагадав про попередні дії проти Ірану, попередивши про можливі серйозні наслідки. "Я вже говорив Ірану: укладіть угоду. Вони цього не зробили — і відбулася операція "Опівнічний молот", яка призвела до значних руйнувань. Наступний удар буде набагато гіршим. Не допустіть, щоб це повторилося", – заявив Трамп.

