Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах

Кандидат у президенти США попереджає, що програш на виборах 2024 року може призвести до глобального конфлікту і навіть третьої світової війни.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у п’ятницю зробив тривожну заяву, що конфлікти на Близькому Сході можуть загостритися до рівня третьої світової війни, якщо він програє вибори 2024 року.

Про це повідомляє Fox News.

Трамп висловив свої зауваження під час зустрічі з прем’єр–міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Флориді. Він зазначив, що можливе обрання Камали Гарріс, імовірної кандидатки від демократів, погіршить ситуацію в регіоні. За словами Трампа, війна Ізраїлю з Хамас у Газі може перерости у великий регіональний конфлікт або навіть у третю світову війну, якщо його адміністрація не отримає перемогу на виборах.

"Ми побачимо, як це піде. Але якщо все вийде, якщо ми переможемо, це буде дуже просто. Все вийде. І дуже швидко. Якщо ми цього не зробимо, ви закінчите великими війнами на Близькому Сході. І, можливо, третьою світовою війною. Зараз ви ближче до третьої світової війни, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Я ніколи не був таким близьким, тому що у нас некомпетентні люди керують країною", – сказав Трамп.