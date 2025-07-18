Трамп посилює тиск на ЄС: США вимагають нові тарифи у торговельній угоді

Трамп відхилив останню пропозицію ЄС щодо зниження тарифів на автомобілі та наполягає на збереженні ставки у 25%.

Президент США Дональд Трамп підвищив вимоги у торговельних переговорах з Європейським Союзом, наполягаючи на запровадженні мінімального тарифу на рівні 15–20% у межах будь-якої угоди з Брюсселем.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на кілька поінформованих джерел, передає Європейська правда.

За інформацією видання, нинішня позиція Білого дому має на меті перевірити межу поступливості Євросоюзу після кількох тижнів напружених переговорів. Зараз діючий базовий тариф становить 10%.

Крім того, Трамп відхилив останню пропозицію ЄС щодо зниження тарифів на автомобілі та наполягає на збереженні ставки у 25%, як і планувалося раніше. Джерела FT додають, що адміністрація розглядає варіант взаємних тарифів, які перевищуватимуть 10% навіть у разі досягнення домовленості.

Це означає, що нові американські тарифи на європейські товари можуть залишитися або піднятися вище початкових рівнів, встановлених на початку переговорів у квітні.

У відповідь Брюссель готує пакет контрзаходів. Серед них — тарифи на американський імпорт загальною вартістю 21 млрд євро, включно з курятиною та джинсами, які мають набути чинності 6 серпня. Також розглядаються додаткові обмеження на товари на суму 72 млрд євро, зокрема на літаки Boeing і бурбон.

Крім того, Єврокомісія опрацьовує третій перелік заходів, який може охопити сферу цифрових послуг — включно з податками на онлайн-рекламу та доходи американських технологічних компаній.

Нагадаємо, 12 липня Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня Сполучені Штати запровадять нові тарифи у розмірі 30% на імпорт з країн ЄС.