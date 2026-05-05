Трамп пожартував про ще 8–9 років у Білому домі

05 травня 2026, 12:02
Трамп пожартував про ще 8–9 років у Білому домі
Він зробив іронічну заяву про свою політичну кар’єру.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що теоретично міг би залишатися при владі ще 8–9 років, однак зробив це у жартівливому контексті.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Під час виступу на бізнес-саміті в Білому домі Трамп, говорячи про економічні ініціативи своєї адміністрації, зазначив, що зможе скористатися податковими перевагами після завершення каденції через 8–9 років, що викликало реакцію аудиторії.

Водночас він продовжив жартувати щодо свого віку, заявивши, що почувається так само, як і 50 років тому, та порівняв себе з попереднім президентом Джо Байденом.

Трамп також іронічно зауважив, що, можливо, колись визнає погане самопочуття, однак це буде помітно і без слів.

Крім того, він згадав про когнітивні тести для кандидатів у президенти, заявивши, що сам проходив їх і отримував високі результати.

 
© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється