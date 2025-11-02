Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп пригрозив Нігерії військовим вторгненням

02 листопада 2025, 11:12
Трамп пригрозив Нігерії військовим вторгненням
Фото: tsn.ua
Президент США заявив, що "удар буде швидким, жорстоким і безжальним".

Глава Білого Дому Дональд Трамп пригрозив уряду Нігерії військовим вторгненням через напади на християн у цій країні. 

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, де звинуватив владу Нігерії у "потуранні масовим убивствам" і пригрозив припиненням допомоги та можливими військовими діями.

"Якщо ми атакуємо, це буде швидко, жорстоко та безжально — так само, як бандити-терористи атакують наших дорогих християн. Попередження: уряду Нігерії краще діяти швидко! "- зазначив Трамп.

Трамп заявив, що якщо керівництво Нігерії "продовжить дозволяти вбивства християн", Сполучені Штати "негайно припинять будь-яку допомогу" країні й можуть "вторгнутися, щоб знищити ісламських терористів".

Він також повідомив, що доручив Міністерству війни (колишня назва Пентагону) підготуватися до можливих дій.

Раніше Трамп заявив, що "християнство в Нігерії стикається з екзистенційною загрозою", звинувативши «радикальних ісламістів» у масових убивствах. Президент також анонсував намір внести Нігерію до списку "Countries of Particular Concern" (CPC) - держав, де фіксуються серйозні порушення свободи віросповідання.

Уряд Нігерії рішуче відкинув звинувачення, заявивши, що свобода віросповідання гарантована конституцією, а насильство у країні має "комплексний характер" і не зводиться лише до релігійного протистояння. Влада вказує, що причинами нападів є також етнічні, земельні та соціально-економічні конфлікти, від яких потерпають і мусульманські громади.

 
СШАНігеріяДональд Трамп

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється