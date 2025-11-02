Трамп пригрозив Нігерії військовим вторгненням

Президент США заявив, що "удар буде швидким, жорстоким і безжальним".

Глава Білого Дому Дональд Трамп пригрозив уряду Нігерії військовим вторгненням через напади на християн у цій країні.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, де звинуватив владу Нігерії у "потуранні масовим убивствам" і пригрозив припиненням допомоги та можливими військовими діями.

"Якщо ми атакуємо, це буде швидко, жорстоко та безжально — так само, як бандити-терористи атакують наших дорогих християн. Попередження: уряду Нігерії краще діяти швидко! "- зазначив Трамп.

Трамп заявив, що якщо керівництво Нігерії "продовжить дозволяти вбивства християн", Сполучені Штати "негайно припинять будь-яку допомогу" країні й можуть "вторгнутися, щоб знищити ісламських терористів".

Він також повідомив, що доручив Міністерству війни (колишня назва Пентагону) підготуватися до можливих дій.

Раніше Трамп заявив, що "християнство в Нігерії стикається з екзистенційною загрозою", звинувативши «радикальних ісламістів» у масових убивствах. Президент також анонсував намір внести Нігерію до списку "Countries of Particular Concern" (CPC) - держав, де фіксуються серйозні порушення свободи віросповідання.

Уряд Нігерії рішуче відкинув звинувачення, заявивши, що свобода віросповідання гарантована конституцією, а насильство у країні має "комплексний характер" і не зводиться лише до релігійного протистояння. Влада вказує, що причинами нападів є також етнічні, земельні та соціально-економічні конфлікти, від яких потерпають і мусульманські громади.