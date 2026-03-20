Трамп розглядає плани окупації або блокади іранського острова Харк

20 березня 2026, 13:53
Операцію розпочнуть лише після того, як американські військові ще більше послаблять військовий потенціал Ірану навколо Ормузької протоки.
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає плани окупації або блокади іранського острова Харк, щоб змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку.
 
Про це пише Axios з посиланням на чотири джерела.
 
Президент Трамп не зможе завершити війну, принаймні на власних умовах, доки не подолає контроль Ірану над судноплавством у протоці. Тим часом світові ціни на енергоносії стрімко зростають.
 
Операція із захоплення острова Харк, що розташований за 24 кілометри від берега і забезпечує 90% експорту іранської сирої нафти, може призвести до безпосередніх вогневих зіткнень за участю американських військ, підкреслює медіа. Таким чином, таку операцію розпочнуть лише після того, як американські військові ще більше послаблять військовий потенціал Ірану навколо Ормузької протоки.
 
Нам потрібно близько місяця, щоб ще більше послабити іранців ударами, захопити острів, а потім “взяти їх за яйця” та використати для переговорів”, – сказало джерело, обізнане з думкою Білого дому.
 
Така операція, якщо її буде схвалено, також вимагатиме більшої кількості військ. Американський чиновник повідомив, що до регіону прямують три різні підрозділи морської піхоти. Reuters писав, що Білий дім і Пентагон розглядають можливість відправки ще більшої кількості військ найближчим часом.
 
Він хоче відкрити Ормуз. Якщо йому доведеться взяти острів Харк, щоб це сталося, це станеться. Якщо він вирішить здійснити вторгнення на узбережжя, це станеться. Але таке рішення ще не прийнято”, – сказав високопосадовець адміністрації виданню Axios.
 
Ми завжди мали наземні війська в конфліктах за кожного президента, включно з Трампом. Я розумію, що медіа на цьому зациклені, і розумію політичний аспект, але президент зробить те, що правильно”, — заявив другий високопосадовець, додавши, що остаточного рішення ще не прийнято.
 
Видання водночас заявляє, що хоча острів Харк має вирішальне значення для нафтової промисловості Ірану, немає жодної гарантії, що його захоплення переконає Тегеран укласти мир на умовах Трампа.

 

