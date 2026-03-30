30 березня 2026, 08:31
Трамп розглядає захоплення ключового нафтового острова Ірану — FT
Фото: Yahoo Finanzas
Пентагон вже нарощує військову присутність у регіоні.

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що хоче "забрати нафту в Ірану" і розглядає можливість захоплення стратегічно важливого острова Харг. Навіть попри те, що переговори з Іраном тривають — США перекидають тисячі військових на Близький Схід.

Про це пише The Financial Times.

Трамп заявив, що "віддав би перевагу захопленню нафти", порівнявши цей потенційний крок із ситуацією у Венесуелі, де США мають намір контролювати нафтову галузь "на невизначений термін" після захоплення в січні лідера-диктатора Ніколаса Мадуро.

"Чесно кажучи, мені найбільше подобається захоплювати нафту в Ірані, але деякі дурні люди в США кажуть: "Навіщо ти це робиш?" Але це дурні люди", – сказав він.

Як зазначається, такий крок Трампа передбачав би захоплення острова Харг, через який експортується більша частина іранської нафти.

"Можливо, ми захопимо острів Харг, а можливо, й ні. У нас є багато варіантів. Це також означало б, що нам довелося б перебувати там [на острові Харг] деякий час", – зазначив американський президент.

Також у Трампа запитали про стан іранської оборони на острові Харг, на що той відповів, що не думає, що "у них є якась оборона". 

"Ми могли б захопити його дуже легко", – впевнений Трамп.

Однак, попри свої погрози захопити іранські нафтовидобувні об’єкти, Трамп наголосив, що непрямі переговори між США та Іраном через пакистанських посланців просуваються добре. 

