Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

20 березня 2026, 09:53
Трамп стає слабшим черех війну з Іраном – The Economist
Затяжна війна з Іраном може спровокувати ще жорсткіші рішення як у США, так і у світі.
Війна проти Ірану може серйозно підірвати позиції президента США Дональда Трампа та зробити його політику ще жорсткішою.
 
Про це пише The Economist у матеріалі "Операція Сліпа Лють".
 
Аналітики вважають нинішню війну одним із найнебезпечніших викликів для Трампа.
 
"Важко уявити собі кризу, точніше сплановану для того, щоб перехопити траєкторію його президентства, ніж його необдумана, нерозважлива війна проти Ірану", - пише видання.
 
Навіть короткий конфлікт змінить політичний курс, а затяжний – "може призвести до його краху". Попри заяви Трампа про "перемогу", ситуація далека від завершення. Іран зберігає військовий потенціал і тисне на глобальну економіку.
 
Видання пише: "У будь-якому разі час на боці Ірану".
 
Тегеран атакує судноплавство та енергетичну інфраструктуру, впливаючи на ціни на нафту, і водночас має ресурси для продовження війни. Вплив Трампа на міжнародній арені слабшає. Союзники по НАТО не підтримали його жорсткі вимоги.
 
"Світові лідери вже звикли до жорсткої манери Трампа і тепер вчаться чинити йому опір", - підкреслює видання.
 
Натомість Іран починає використовувати Ормузьку протоку як інструмент тиску і торгу. І це спрацьовує. Війна б’є і по внутрішній політиці США. Зростання цін на паливо, втрати серед військових і економічні ризики підривають підтримку президента. Навіть серед прихильників руху MAGA звучать звинувачення у "зраді", зокрема з боку лояльного до Трампа журналіста Такера Карлсона. За словами авторів матеріалу, республіканці ризикують втратити контроль над Конгресом, що ще більше обмежить вплив Трампа. У разі затягування війни Трамп може шукати "перемогу" в інших регіонах або вдатися до жорсткіших дій. Видання наголошує:
 
"Важко уявити, як Трамп може здобути перемогу в Ірані… Попереджаємо: він дуже погано переносить поразки".
 
Аналітики допускають як зовнішньополітичні кроки – тиск на союзників або перегляд альянсів, – так і внутрішні рішення, включно з тиском на медіа чи політичних опонентів. Енергетичні ринки, судноплавство та глобальна економіка ще довго відчуватимуть наслідки конфлікту, зазначає видання. Навіть завершення війни не означає швидкого відновлення.
 
"Ціни можуть залишатися високими протягом кількох місяців. Кожен день… послаблює позиції президента", - додали аналітики

 

СШАІранДональд Трамп

Останні матеріали

Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Політика
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється