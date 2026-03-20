Трамп стає слабшим черех війну з Іраном – The Economist

Затяжна війна з Іраном може спровокувати ще жорсткіші рішення як у США, так і у світі.

Війна проти Ірану може серйозно підірвати позиції президента США Дональда Трампа та зробити його політику ще жорсткішою.

Про це пише The Economist у матеріалі "Операція Сліпа Лють".

Аналітики вважають нинішню війну одним із найнебезпечніших викликів для Трампа.

"Важко уявити собі кризу, точніше сплановану для того, щоб перехопити траєкторію його президентства, ніж його необдумана, нерозважлива війна проти Ірану", - пише видання.

Навіть короткий конфлікт змінить політичний курс, а затяжний – "може призвести до його краху". Попри заяви Трампа про "перемогу", ситуація далека від завершення. Іран зберігає військовий потенціал і тисне на глобальну економіку. Видання пише: "У будь-якому разі час на боці Ірану". Тегеран атакує судноплавство та енергетичну інфраструктуру, впливаючи на ціни на нафту, і водночас має ресурси для продовження війни. Вплив Трампа на міжнародній арені слабшає. Союзники по НАТО не підтримали його жорсткі вимоги.

"Світові лідери вже звикли до жорсткої манери Трампа і тепер вчаться чинити йому опір", - підкреслює видання.

Натомість Іран починає використовувати Ормузьку протоку як інструмент тиску і торгу. І це спрацьовує. Війна б’є і по внутрішній політиці США. Зростання цін на паливо, втрати серед військових і економічні ризики підривають підтримку президента. Навіть серед прихильників руху MAGA звучать звинувачення у "зраді", зокрема з боку лояльного до Трампа журналіста Такера Карлсона. За словами авторів матеріалу, республіканці ризикують втратити контроль над Конгресом, що ще більше обмежить вплив Трампа. У разі затягування війни Трамп може шукати "перемогу" в інших регіонах або вдатися до жорсткіших дій. Видання наголошує: