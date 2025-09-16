Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Трамп уникнув відповіді про Patriot для України та пообіцяв зупинити війну

16 вересня 2025, 20:54
Трамп уникнув відповіді про Patriot для України та пообіцяв зупинити війну
Фото: reuters.com
14 липня Дональд Трамп оголосив, що США і НАТО уклали угоду про постачання зброї в Україну.

Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання української журналістки про обіцяні системи Patriot для України, натомість пообіцяв зупинити війну.

Про це він сказав у Вашингтоні у вівторок, 16 вересня, перед своїм візитом у Велику Британію.

Журналістка нагадала, що американський президент обіцяв 17 систем Patriot для України ще два місяці тому. У відповідь Трамп поцікавився, звідки вона, на що журналістка відповіла, що з України.

"Дозвольте сказати, що я люблю Україну. Я люблю український народ. Мені здалося, що я впізнав невеличкий український акцент. Але у [вашої] країни серйозні проблеми. [Війни] не повинно було бути. Але я її зупиню. Я вже зупинив сім війн за останні вісім місяців. Я думав, що ця буде найлегшою, бо я знаю путіна, але ні — тому що існує величезна ненависть між Зеленським і путіним. Але ми це зупинимо", — сказав глава Білого дому.

14 липня Дональд Трамп оголосив, що США і НАТО уклали угоду про постачання зброї в Україну. 

Тоді ж американський президент заявив, що деякі країни, які мають ЗРК Patriot, можуть найближчим часом передати їх Україні. Він також розповів, що одна країна може відправити в Україну 17 Patriot, однак не уточнив яка.

"Вони почнуть прибувати дуже скоро… Одна країна має 17 Patriot, які готуються до відправки. Вони їм не знадобляться. Ми укладемо угоду щодо 17, або великої частини цих 17… Вони вирушать в зону бойових дій, це може статися дуже скоро", — заявив глава Білого дому.

зброяДональд ТрампPatriotвійна в Україні

