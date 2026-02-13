Трамп витратив $40 млн на депортацію 300 мігрантів

США відправляли мігрантів до віддалених країн із середньою вартістю однієї депортації понад $130 тисяч.

Адміністрація президента США Дональда Трампа витратила понад 40 мільйонів доларів на депортацію близько 300 мігрантів до віддалених країн, з якими вони не мали жодного зв'язку, при цьому середня вартість однієї депортації становила близько 133 тисяч доларів.

Про це повідомляє агенція Bloomberg, посилаючись на звіт демократів Комітету з міжнародних відносин Сенату США.

Згідно зі звітом, деякі депортації коштували значно дорожче: наприклад, перевезення мігрантів до Руанди обійшлося в середньому 1,1 млн доларів на особу, країна прийняла сім осіб.

Значна частина коштів, близько 32 млн доларів – була перерахована урядам Екваторіальної Гвінеї, Сальвадору, Палау, Есватіні та Руанди без залучення зовнішніх аудиторів для контролю витрат. У звіті наводяться окремі приклади: громадянина Мексики депортували до Південного Судану за близько 91 тисячу доларів, а через кілька тижнів його перевезли до Мексики; громадянина Ямайки відправили до Есватіні орієнтовно за понад 181 тисячу доларів, хоча існував наказ про його повернення на батьківщину, і США повторно оплатили транспортування.

Один із американських посадовців охарактеризував програму як дорогий механізм стримування, що тисне на мігрантів, аби вони відмовлялися подавати заяви на притулок.

Білий дім обґрунтовував політику депортацій необхідністю видворення нелегальних злочинців, яких рідні країни відмовлялися приймати, водночас імміграційні правозахисні організації оскаржували практику в судах, наголошуючи на ризиках для законослухняних мігрантів.

Автори звіту також зазначають, що Державний департамент США не залучає зовнішніх аудиторів для контролю коштів, переказаних іноземним урядам, що створює ризики неефективного використання державних грошей.