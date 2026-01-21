Трамп визнав складнощі мирного процесу між Україною та росією

Цього разу він розповів, нібито сторони щомісяця втрачають 25 тисяч осіб.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія не демонструють одномоментної готовності до укладання миру.

Під час пресконференції для американських медіа він зауважив, що продовжує намагання налагодити відносини між Києвом та москвою.

"І коли росія готова, Україна — ні. Коли Україна готова, росія — ні, — каже президент США. — Але вони втрачають у середньому 25 000 осіб на місяць".

Та його адміністрація, впевнений Трамп, у питаннях воєнних конфліктів та для припинення війн зробила набагато більше, ніж будь-яка інша. Мовляв, ніхто нічого подібного раніше не бачив.

Нагадаємо, що перед поверненням до Білого дому Дональд Трамп неодноразово говорив, що має намір завершити війну в Україні за 24 години.

Після повернення у владу цього так і не сталося, але водночас уже протягом року глава Білого дому шукає варіанти виходу із ситуації, чинячи тиск то на Україну, то на росію. Зокрема, лише тиждень тому Трамп знову заявив, що мирну угоду нібито гальмує Україна, а не росія.