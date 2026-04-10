Трамп закликав угорців голосувати за Орбана
10 квітня 2026, 11:29
Американський президент додав, що "з гордістю" підтримав Орбана на виборах у 2022 році і для нього "є честю" зробити це знову.
Президент США Дональд Трамп охарактеризував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана як "сильного та впливового лідера" і висловив підтримку, закликавши віддати за нього голос на парламентських виборах в Угорщині, запланованих на 12 квітня.
Про це він повідомив на Truth Social.
"Віктор Орбан — справді сильний і впливовий лідер, який має перевірений досвід досягнення феноменальних результатів. Він невтомно бореться за свою велику країну та народ і щиро їх любить, так само, як я — за Сполучені Штати Америки. Віктор докладає всіх зусиль, щоб захищати Угорщину, розвивати економіку, створювати робочі місця, сприяти торгівлі, зупиняти нелегальну імміграцію та забезпечувати законність і порядок!" – написав Трамп.
Він заявив, що відносини США та Угорщини за його каденції "досягли нових висот" завдяки багато в чому Орбану. Трамп додав, що "з гордістю" підтримав Орбана на виборах у 2022 році і для нього "є честю" зробити це знову.
"Угорщина: ВИХОДЬТЕ І ГОЛОСУЙТЕ ЗА ВІКТОРА ОРБАНА. Він справжній друг, боєць і ПЕРЕМОЖЕЦЬ і має мою повну і беззастережну підтримку для переобрання на пост прем'єр-міністра Угорщини — ВІКТОР ОРБАН НІКОЛИ НЕ ПІДВІДЕ ВЕЛИКИЙ НАРОД УГОРЩИНИ. Я З НИМ ДО КІНЦЯ!" – додав президент США.
Як пише CNN, прем’єр Венгрії Віктор Орбан отримує від президента США Дональда Трампа не лише ідеологічне визнання, а й конкретні економічні пільги, як-от річне звільнення від санкцій на купівлю російської нафти. Однак поточні вибори стали найважчим викликом для прем’єра: опозиційна партія "Тиса", очолювана колишнім соратником режиму Петером Мадьяром, впевнено лідирує в опитуваннях. Останні дані свідчать про значний відрив опозиції (до 13-18%), що дає Мадьяру реальний шанс не просто перемогти, а й отримати більшість у парламенті, зосередившись на питаннях корупції та добробуту замість глобальних ідеологічних воєн.
Поразка Орбана може стати серйозним ударом по амбіціях адміністрації Трампа інтернаціоналізувати свій рух. Якщо "символ сили" правих популістів програє, це підірве впевненість подібних рухів по всій Європі та продемонструє стійкість демократичних інститутів. Хоча створена Орбаном мережа аналітичних центрів та медіа продовжуватиме працювати, втрата державної підтримки неминуче послабить її вплив, перетворюючи Будапешт з "моделі майбутнього" на застереження про межі популістської влади.