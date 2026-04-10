Трамп закликав угорців голосувати за Орбана

Президент США Дональд Трамп охарактеризував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана як "сильного та впливового лідера" і висловив підтримку, закликавши віддати за нього голос на парламентських виборах в Угорщині, запланованих на 12 квітня.

Про це він повідомив на Truth Social.

"Віктор Орбан — справді сильний і впливовий лідер, який має перевірений досвід досягнення феноменальних результатів. Він невтомно бореться за свою велику країну та народ і щиро їх любить, так само, як я — за Сполучені Штати Америки. Віктор докладає всіх зусиль, щоб захищати Угорщину, розвивати економіку, створювати робочі місця, сприяти торгівлі, зупиняти нелегальну імміграцію та забезпечувати законність і порядок!" – написав Трамп.

Він заявив, що відносини США та Угорщини за його каденції "досягли нових висот" завдяки багато в чому Орбану. Трамп додав, що "з гордістю" підтримав Орбана на виборах у 2022 році і для нього "є честю" зробити це знову.

"Угорщина: ВИХОДЬТЕ І ГОЛОСУЙТЕ ЗА ВІКТОРА ОРБАНА. Він справжній друг, боєць і ПЕРЕМОЖЕЦЬ і має мою повну і беззастережну підтримку для переобрання на пост прем'єр-міністра Угорщини — ВІКТОР ОРБАН НІКОЛИ НЕ ПІДВІДЕ ВЕЛИКИЙ НАРОД УГОРЩИНИ. Я З НИМ ДО КІНЦЯ!" – додав президент США.