ПОЛІТИКА

Трамп заявив про можливість обговорення територіальних компромісів на основі нинішньої лінії фронту

18 серпня 2025, 22:34
Фото: apnews.com
Володимир Зеленський, у свою чергу, наголосив на критичній важливості підтримки Вашингтона та потребі у дієвих гарантіях безпеки.

Сьогодні у Білому домі проходять масштабні переговори, присвячені війні в Україні та майбутньому системи безпеки в Європі. Спершу відбулася зустріч президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського.

Серед головних тем — підсумки саміту на Алясці, де Трамп особисто заслухав позицію російського диктатора владіміра путіна. Попри занепокоєння низки західних медіа щодо можливого «розвороту» Вашингтона у бік москви, українські дипломати закликали не робити передчасних висновків. Сьогоднішній візит розглядають як шанс для американського президента комплексно оцінити ситуацію.

Трамп заявив, що союзники обговорюють розподіл ролей у межах майбутніх гарантій безпеки для України. Водночас він підтвердив, що серед тем стоїть і "можливий обмін територіями", проте остаточне рішення, за його словами, має належати виключно Зеленському та українському народу. Він також повідомив, що путін начебто погодився прийняти гарантії безпеки для України. При цьому будь-які дискусії щодо територій, за словами Трампа, ґрунтуватимуться на «поточній лінії зіткнення».

"Я оптимістично налаштований, що разом ми зможемо досягти угоди, яка запобігатиме будь-якій майбутній агресії проти України, і я насправді думаю, що її не буде", — підкреслив президент США.

Володимир Зеленський, у свою чергу, наголосив на критичній важливості підтримки Вашингтона та потребі у дієвих гарантіях безпеки — на кшталт тих, які передбачає стаття 5 НАТО. Водночас він назвав поступки щодо українських територій «червоною лінією».

Одразу після двосторонньої зустрічі у Білому домі стартує багатосторонній саміт за участю європейських лідерів. Серед учасників — голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президенти Франції Еммануель Макрон та Фінляндії Александер Стубб.

Західні партнери разом із Зеленським та Трампом мають узгодити спільну позицію щодо подальшої підтримки України, а також виробити підхід до запланованої тристоронньої зустрічі з путіним, де питання територіальних компромісів, за оцінками дипломатів, стане ключовим і найскладнішим.

