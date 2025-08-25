Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп заявив про переговори з росією щодо ядерної зброї

25 серпня 2025, 21:11
Фото: The Washington Post
Він додав, що поїздка російського диктатора владіміра путіна на Аляску стала "великим посланням", що глава кремля хоче завершити війну.

США домовляються з росією про обмеження кількості ядерної зброї. До діалогу хочуть залучити Китай.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Ракети, ядерна зброя - ми (з росією - ред.) говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у росії - друге місце, а у Китаю - третє, але Китай значно відстає, але через п'ять років він нас наздожене", - розповів Трамп.

Він звернув увагу, що кожна його розмова з путіним проходить добре, але потім росія атакує українські міста, і це його "дуже злить".

"Я думав, що із семи воєн (які, за словами Трампа, він завершив, - ред.) ця буде найпростішою. Ви ніколи не знаєте, що трапиться у війні, дивні речі відбуваються під час війни", - вважає президент.

"Це був дуже успішний день по відношенню до інших речей. Ми також говорили про ракети, ядерну зброю. багато різних речей", - уточнив американський лідер.

Китайвійнаядерна зброяВладімір ПутінДональд Трамп

