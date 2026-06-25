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Трамп: Зеленський непогано справляється у війні з рф

25 червня 2026, 15:23
Трамп: Зеленський непогано справляється у війні з рф
Фото з сайту Президента України
За його словами, український лідер успішно протистоїть викликам москви.

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив дії Володимира Зеленського під час війни з росією. 

Відповідну заяву він зробив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марк Рютте.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи вважає він, що Зеленський нині перемагає у війні, Трамп зазначив, що український президент демонструє хороші результати в надзвичайно складних умовах.

"Як не дивитись на це, він справляється досить добре. Щонайменш, він тримається. З обох боків гине багато людей, але, думаю, він непогано справляється", – сказав американський лідер.

Трамп також назвав Зеленського сміливим політиком та відзначив українських військових.

"Він сміливий. У нього чудова техніка, але в нього й чудові люди, у нього є бійці", – додав президент США.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що під час зустрічі на полях саміту Група семи Трамп нібито сказав Зеленському, що був вражений останніми воєнними успіхами України.

На початку тижня ми писали, що Рютте вирушить до Вашингтона перед самітом НАТО на тлі напруженості зі США.

 
СШАДональдТрамп війна

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